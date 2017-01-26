Квадроциклист Карякин заручился поддержкой губернатора Свердловской области

Карякин 14 января впервые в карьере стал победителем «Дакара», проходившего по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, в зачете квадроциклов. Он стал первым российским квадроциклистом, добившимся подобного результата. Ранее Карякин выражал надежду, что государство обратит внимание на его успех и в будущем будет оказывать помощь.

«Обсудили много вопросов, был приятно удивлен отзывчивостью и открытостью, — заявил Карякин по телефону. — Что самое важное, губернатор не стал ничего обещать, а просто позвонил людям, ответственным за развитие той или иной отрасли, дал указания, разработали четкий план действий, по которому будем идти. Надеюсь, что у нас все получится. Да, дальше буду работать при поддержке региона. Верю этой встрече и этому человеку. Думаю, что все будет хорошо».