В «Тойоте» уверены, что смогут бороться за победы в ралли в сезоне-2017

По итогам недавно состоявшейся гонки пилот «Тойоты» Яри-Матти Латвала занял второе место.



«После этого ралли я испытываю уверенность, что у нас есть хорошие шансы побороться за победу в этом году. Это невероятный результат. Я так рад за команду. Мы начинали с нуля, проделали огромную работу, нам было не с чем сравнивать нашу машину. Мы должны были начинать с чистого листа», — приводит слова Мяккинена Autosport.