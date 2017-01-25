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25 января 2017, 23:53 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

В «Тойоте» уверены, что смогут бороться за победы в ралли в сезоне-2017

Руководитель «Тойоты’Томми Мякинен остался доволен скоростью новой «Тойоты Ярис» на WRC Ралли Монте-Карло и считает, что конкурентоспособность машины позволит побороться за победы в сезоне-2017.

По итогам недавно состоявшейся гонки пилот «Тойоты» Яри-Матти Латвала занял второе место.

«После этого ралли я испытываю уверенность, что у нас есть хорошие шансы побороться за победу в этом году. Это невероятный результат. Я так рад за команду. Мы начинали с нуля, проделали огромную работу, нам было не с чем сравнивать нашу машину. Мы должны были начинать с чистого листа», — приводит слова Мяккинена Autosport.
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