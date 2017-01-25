В «Тойоте» уверены, что смогут бороться за победы в ралли в сезоне-2017
Руководитель «Тойоты’Томми Мякинен остался доволен скоростью новой «Тойоты Ярис» на WRC Ралли
Монте-Карло и считает, что конкурентоспособность машины позволит побороться за победы в сезоне-2017.
По итогам недавно состоявшейся гонки пилот «Тойоты»
«После этого ралли я испытываю уверенность, что у нас есть хорошие шансы побороться за победу в этом году. Это невероятный результат. Я так рад за команду. Мы начинали с нуля, проделали огромную работу, нам было не с чем сравнивать нашу машину. Мы должны были начинать с чистого листа», — приводит слова Мяккинена Autosport.
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