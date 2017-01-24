Немецкий этап Формулы-Е может вернуться на берлинский аэродром «Темпельхоф»

«Темпельхоф» принимал первый немецкий этап Формулы-Е в 2015 году, а в 2016-м его удалось провести в центре Берлина.



«Мы находимся в постоянном диалоге и сотрудничестве с местными органами власти, чтобы определить окончательное место проведения гонки, и благодарны за постоянный интерес и поддержку со стороны мэра города проведения этапа в Берлине», — отметил представитель Формулы-Е.