Немецкий этап Формулы-Е может вернуться на берлинский аэродром «Темпельхоф»
Немецкий этап
Формулы-Е в предстоящем сезоне может принять берлинский аэродром «Темпельхоф», сообщает Autosport. Ранее стало известно, что власти Берлина не одобрили проведение гонки в центре столицы Германии, поэтому организаторы чемпионата вынуждены искать новое место.
«Темпельхоф» принимал первый немецкий этап
«Мы находимся в постоянном диалоге и сотрудничестве с местными органами власти, чтобы определить окончательное место проведения гонки, и благодарны за постоянный интерес и поддержку со стороны мэра города проведения этапа в Берлине», — отметил представитель
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