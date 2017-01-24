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https://sport.mail.ru/news/autosport/28532867/
24 января 2017, 13:29 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Немецкий этап Формулы-Е может вернуться на берлинский аэродром «Темпельхоф»

Немецкий этап Формулы-Е в предстоящем сезоне может принять берлинский аэродром «Темпельхоф», сообщает Autosport. Ранее стало известно, что власти Берлина не одобрили проведение гонки в центре столицы Германии, поэтому организаторы чемпионата вынуждены искать новое место.

«Темпельхоф» принимал первый немецкий этап Формулы-Е в 2015 году, а в 2016-м его удалось провести в центре Берлина.

«Мы находимся в постоянном диалоге и сотрудничестве с местными органами власти, чтобы определить окончательное место проведения гонки, и благодарны за постоянный интерес и поддержку со стороны мэра города проведения этапа в Берлине», — отметил представитель Формулы-Е.
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