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24 января 2017, 12:28 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Тадасуке Макино будет одним из напарников Мазепина в Формуле-3

Гонщик молодёжной программы «Хонды» Тадасуке Макино продлит свою карьеру в сезоне-2017 в европейской Формуле-3, где будет выступать за HiTech GP, сообщает F1Today.

Прошлый сезон 19-летний пилот завершил на пятом месте в японской Формуле-3. Также в 2016 году он выступил на Гран-при Макао, где финишировал на 15-м месте.

По окончании сезона Макино провёл тесты с командой «Карлин», однако контракт подписал с HiTech GP, где его напарниками будут Никита Мазепин, Ральф Арон и Джейк Хьюз.
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