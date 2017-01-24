Тадасуке Макино будет одним из напарников Мазепина в Формуле-3

Прошлый сезон 19-летний пилот завершил на пятом месте в японской Формуле-3. Также в 2016 году он выступил на Гран-при Макао, где финишировал на 15-м месте.



По окончании сезона Макино провёл тесты с командой «Карлин», однако контракт подписал с HiTech GP, где его напарниками будут Никита Мазепин, Ральф Арон и Джейк Хьюз.