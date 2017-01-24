Тадасуке Макино будет одним из напарников Мазепина в Формуле-3
Гонщик молодёжной программы «Хонды» Тадасуке Макино продлит свою карьеру в сезоне-2017 в европейской Формуле-3, где будет выступать за HiTech GP, сообщает F1Today.
Прошлый сезон 19-летний пилот завершил на пятом месте в японской Формуле-3. Также в 2016 году он выступил на
По окончании сезона Макино провёл тесты с командой «Карлин», однако контракт подписал с HiTech GP, где его напарниками будут Никита Мазепин, Ральф Арон и Джейк Хьюз.
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