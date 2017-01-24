Мичелис, Монтейру и Митигами выступят за «Хонду» в WTCC в 2017 году

«Хотя о выступлении заводской команды в чемпионате было известно давно, мы с нетерпением ждали подтверждения состава и рады, что Норби и Тьягу останутся с нами и, без сомнений, поборются за чемпионский титул. В лице Рё Митигами в WTCC впервые присутствует японский гонщик, проводящий полный сезон в заводской команде», — приводит слова главы европейского спортивного департамента «Хонды» Франсуа Рибейро пресс-релиз команды.