Главная задача команды «МАЗ-СПОРТавто» — популяризация белорусской марки автомобиля
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача команды «МАЗ-СПОРТавто» — популяризация белорусской марки грузового автомобиля. Об этом сегодня рассказал журналистам в
пресс-центре БЕЛТА руководитель и пилот команды Сергей Вязович, вернувшийся с ралли-рейда «Дакар-2017».
По его мнению, модернизированному МАЗу по силам победить в ближайшие годы в одной из самых престижных гонок внедорожников. «Выступление команды “МАЗ-СПОРТавто” на “Дакаре” делает отличную рекламу, ведь более 200 телеканалов передают новости, где наша марка на виду. Если ранее спрашивали, что такое МАЗ, то теперь таких вопросов не возникает. Белорусский грузовик является одним из самых надежных и быстрых среди участников гонки. Главная задача — популяризировать марку автомобиля МАЗ. Думаю, мы успешно это делаем. Еще одна важная цель, которой мы должны достичь, это победа в гонке или попадание на пьедестал. На “Шелковом пути” мы уже добивались успеха. Рассчитываем добиться подобного успеха на “Дакаре” в ближайшие годы», — рассказал Сергей Вязович.
В многодневном
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