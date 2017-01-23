По его мнению, модернизированному МАЗу по силам победить в ближайшие годы в одной из самых престижных гонок внедорожников. «Выступление команды “МАЗ-СПОРТавто” на “Дакаре” делает отличную рекламу, ведь более 200 телеканалов передают новости, где наша марка на виду. Если ранее спрашивали, что такое МАЗ, то теперь таких вопросов не возникает. Белорусский грузовик является одним из самых надежных и быстрых среди участников гонки. Главная задача — популяризировать марку автомобиля МАЗ. Думаю, мы успешно это делаем. Еще одна важная цель, которой мы должны достичь, это победа в гонке или попадание на пьедестал. На “Шелковом пути” мы уже добивались успеха. Рассчитываем добиться подобного успеха на “Дакаре” в ближайшие годы», — рассказал Сергей Вязович.

В многодневном ралли-рейде «Дакар-2017», который недавно завершился в Буэнос-Айресе, приняли участие, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, 50 грузовиков известных мировых марок. Наиболее высокий результат на дорогах Южной Америки продемонстрировал экипаж Александра Василевского, занявший в общем зачете шестое место.