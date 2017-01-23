Вязович: Команда «МАЗ-СПОРТавто» пробилась в элиту мирового автоспорта
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» пробилась в элиту мирового автоспорта. Такое мнение высказал сегодня в
пресс-центре БЕЛТА руководитель и пилот команды Сергей Вязович на встрече с журналистами, посвященной итогам «Дакара-2017».
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Видимо, что-то случилось...
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Проделана огромная работа, и результаты это подтвердили. «Мазовские экипажи ранее никогда не выступали столь успешно в самом престижном мировом
По его словам, «Дакар-2017» стал самым сложным и опасным
Пилот Александр Василевский занял в общем зачете шестое место, МАЗ Сергея Вязовича завершил гонку на 13-й позиции, а экипаж Алексея Вишневского стал 21-м.
Команда Минского автозавода участвовала в марафоне «Дакар» в шестой раз.
Удержать высокую позицию в общем зачете «Дакара-2017″ было сложно — пилот МАЗа’Понимаю, удержать высокую позицию в общем зачете и на следующий год будет крайне сложно. Тем более придется модернизировать автомобиль. На скоростных участках мне было сложно, отставание от конкурентов увеличивалось», — рассказал пилот.
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