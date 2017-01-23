Вязович: Команда «МАЗ-СПОРТавто» пробилась в элиту мирового автоспорта

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Проделана огромная работа, и результаты это подтвердили. «Мазовские экипажи ранее никогда не выступали столь успешно в самом престижном мировом ралли-рейде. Отлично проявили себя и пилоты, и техника. Автомобиль МАЗ успешно конкурирует с ведущими мировыми производителями: КамАЗ, MAN и Iveco. Можно сказать, команда “МАЗ-СПОРТавто” пробилась в элиту мирового автоспорта», — отметил Сергей Вязович.

По его словам, «Дакар-2017» стал самым сложным и опасным ралли-рейдом за последние годы. В нем были резкие перепады высот, огромные дюны, аномальная жара и обильные ливни, которые местами превратили трассу в грязное месиво.

Пилот Александр Василевский занял в общем зачете шестое место, МАЗ Сергея Вязовича завершил гонку на 13-й позиции, а экипаж Алексея Вишневского стал 21-м.

Команда Минского автозавода участвовала в марафоне «Дакар» в шестой раз. Ралли-рейд прошел по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составила порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли приняли участие 50 экипажей, а до финиша доехали 42 машины. -0-

Удержать высокую позицию в общем зачете «Дакара-2017″ было сложно — пилот МАЗа’Понимаю, удержать высокую позицию в общем зачете и на следующий год будет крайне сложно. Тем более придется модернизировать автомобиль. На скоростных участках мне было сложно, отставание от конкурентов увеличивалось», — рассказал пилот.