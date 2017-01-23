Пилот МАЗа: Удержать высокую позицию в общем зачете «Дакара-2017» было сложно

«Впереди меня оказались лишь чемпионы и призеры гонок прошлых лет. Поэтому считаю, что показал очень хороший результат. Понимаю, удержать высокую позицию в общем зачете и на следующий год будет крайне сложно. Тем более придется модернизировать автомобиль. На скоростных участках мне было сложно, отставание от конкурентов увеличивалось», — рассказал пилот.

Александр Василевский не впервые принимал участие в ралли-рейде и превысил собственное достижение. В 2015 году его экипаж занял 10-е место на «Дакаре». В 2017-м трасса оказалась сложнее, но и успешнее предыдущих марафонов — белорусские гонщики показали шестое время, а до попадания в пятерку сильнейших им не хватило всего 8 минут.

Чемпионом ралли-рейда «Дакар-2017» стал экипаж под управлением россиянина Эдуарда Николаева на КамАЗе. Белорус Александр Василевский уступил ему примерно 2 часа 35 мин. На втором месте оказался россиянин Дмитрий Сотников, а замкнул тройку голландец Жерар де Рой на Iveco.