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23 января 2017, 11:45 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Пилот МАЗа: Удержать высокую позицию в общем зачете «Дакара-2017» было сложно

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из самых сложных задач для команды «МАЗ-СПОРТавто» на «Дакаре-2017» стала борьба за место в десятке сильнейших. Об этом в пресс-центре БЕЛТА рассказал журналистам пилот Александр Василевский, занявший шестое место в общем зачете престижных гонок.

«Впереди меня оказались лишь чемпионы и призеры гонок прошлых лет. Поэтому считаю, что показал очень хороший результат. Понимаю, удержать высокую позицию в общем зачете и на следующий год будет крайне сложно. Тем более придется модернизировать автомобиль. На скоростных участках мне было сложно, отставание от конкурентов увеличивалось», — рассказал пилот.

Александр Василевский не впервые принимал участие в ралли-рейде и превысил собственное достижение. В 2015 году его экипаж занял 10-е место на «Дакаре». В 2017-м трасса оказалась сложнее, но и успешнее предыдущих марафонов — белорусские гонщики показали шестое время, а до попадания в пятерку сильнейших им не хватило всего 8 минут.

Чемпионом ралли-рейда «Дакар-2017» стал экипаж под управлением россиянина Эдуарда Николаева на КамАЗе. Белорус Александр Василевский уступил ему примерно 2 часа 35 мин. На втором месте оказался россиянин Дмитрий Сотников, а замкнул тройку голландец Жерар де Рой на Iveco.

Мазовский экипаж под управлением Сергея Вязовича в общем зачете занял 13-ю позицию. Победителю ралли он проиграл 5 часов 10 мин. МАЗ Алексея Вишневского завершил ралли-рейд на 21-м месте. Его отставание от чемпиона составило 11 часов 49 мин.

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