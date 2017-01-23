Пилот МАЗа: Удержать высокую позицию в общем зачете «Дакара-2017» было сложно
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из самых сложных задач для команды «МАЗ-СПОРТавто» на «Дакаре-2017» стала борьба за место в десятке сильнейших. Об этом в
пресс-центре БЕЛТА рассказал журналистам пилот Александр Василевский, занявший шестое место в общем зачете престижных гонок.
«Впереди меня оказались лишь чемпионы и призеры гонок прошлых лет. Поэтому считаю, что показал очень хороший результат. Понимаю, удержать высокую позицию в общем зачете и на следующий год будет крайне сложно. Тем более придется модернизировать автомобиль. На скоростных участках мне было сложно, отставание от конкурентов увеличивалось», — рассказал пилот.
Александр Василевский не впервые принимал участие в
Чемпионом
Мазовский экипаж под управлением Сергея Вязовича в общем зачете занял 13-ю позицию. Победителю ралли он проиграл 5 часов 10 мин. МАЗ Алексея Вишневского завершил
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