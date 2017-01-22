Ожье выиграл Ралли Монте-Карло в первой гонке за рулём «М-Спорт»
Пилот «М-Спорт» Себастьен Ожье стал победителем Ралли
Монте-Карло.
Второй результат показал
WRC. Ралли
1. Себастьен Ожье («М-Спорт») 4:00:03.0
2.
3. Отт Тянак («М-Спорт») +2:57.8
4. Дани Сордо («Хёндэ») +3:35.8
5. Крэйг Брин («Ситроен») +3:47.8
6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +6:45.0
7. Андреас Миккельсон («Шкода») +9.32.7
8. Ян Копецки («Шкода») +12:58.1
9. Стефан Лефебр («Ситроен») +14:43.8
10. Бриан Буффье («М-Спорт») +16:09.4.
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