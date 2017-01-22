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https://sport.mail.ru/news/autosport/28510852/
22 января 2017, 15:16 | Авто/мото: Автоспорт | Спорт-Экспресс

Гонка на 16-м спецучастке «Ралли Монте-Карло» отменена из-за скопления зрителей

Организаторы «Ралли Монте-Карло» отменили соревнования на 16-м спецучастке.

Как сообщает AFP, такое решение принято из соображений безопасности, поскольку слишком много зрителей собралось около опасных участков трассы. После 15 спецучастков в «Ралли Монте-Карло» лидирует француз Себастьен Ожье. Второе место у финна Яри-Матти Латвалы, а замыкает тройку Отт Танак.

Напомним, что в самом начале многодневки в результате аварии новозеландца Хейдена Паддона погиб один из зрителей, на которого вылетела неуправляемая машина.
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