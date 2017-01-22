Гонка на 16-м спецучастке «Ралли Монте-Карло» отменена из-за скопления зрителей
Организаторы «Ралли Монте-Карло» отменили соревнования на 16-м спецучастке.
Как сообщает AFP, такое решение принято из соображений безопасности, поскольку слишком много зрителей собралось около опасных участков трассы. После 15 спецучастков в «Ралли Монте-Карло» лидирует француз Себастьен Ожье. Второе место у финна
Напомним, что в самом начале многодневки в результате аварии новозеландца Хейдена Паддона погиб один из зрителей, на которого вылетела неуправляемая машина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter