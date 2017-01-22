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https://sport.mail.ru/news/autosport/28510841/
22 января 2017, 15:06 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Ожье лидирует, Латвала вышел на второе место после 15 СУ Ралли Монте-Карло

Гонщик «М-Спорт» Себастьен Ожье продолжает лидировать после 15-го спецучастка Ралли Монте-Карло.

На второе место вышел пилот «Тойоты» Яри-Матти Латвала. Отт Тянак в лидирующей тройке. 16-й СУ отменён, 17-й станет заключительным.

WRC. Ралии Монте-Карло. Положение после 15 СУ

1. Себастьен Ожье («М-Спорт») 3:43:53.0
2. Яри-Матти Латвала («Тойота») +2:27.8
3. Отт Тянак («М-Спорт») +3:02.6
4. Дани Сордо («Хёндэ») +3:49.1
5. Крэйг Брин («Ситроен») +3:51.4
6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +7:27.5
7. Андреас Миккельсон («Шкода») +9.37.6
8. Ян Копецки («Шкода») +13:00.7
9. Бриан Буффье («М-Спорт») +15:31.1
10. Понтус Тидеманд («Шкода») +15:34.8.
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