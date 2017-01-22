Ожье лидирует, Латвала вышел на второе место после 15 СУ Ралли Монте-Карло
Гонщик «М-Спорт» Себастьен Ожье продолжает лидировать после 15-го спецучастка Ралли
Монте-Карло.
На второе место вышел пилот «Тойоты»
WRC. Ралии
1. Себастьен Ожье («М-Спорт») 3:43:53.0
2.
3. Отт Тянак («М-Спорт») +3:02.6
4. Дани Сордо («Хёндэ») +3:49.1
5. Крэйг Брин («Ситроен») +3:51.4
6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +7:27.5
7. Андреас Миккельсон («Шкода») +9.37.6
8. Ян Копецки («Шкода») +13:00.7
9. Бриан Буффье («М-Спорт») +15:31.1
10. Понтус Тидеманд («Шкода») +15:34.8.
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