Крис Мик сошёл с Ралли Монте-Карло из-за дорожной аварии
Экипаж «Ситроен» Криса Мика и Пола Нейгла сошёл с дистанции на Ралли
Монте-Карло из-за аварии, которая случилась за пределами скоростного участка.
В ходе перегона из Гапа в Монако Мик стал участником ДТП с дорожной машиной.
«На дорожной секции между Гапом и Монако в “Ситроен” Криса Мика и Пола Нейгла врезался другой автомобиль.
Мик показал третье время на 13 СУ, в общем зачёте он шёл 38-м.
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