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22 января 2017, 11:18 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Крис Мик сошёл с Ралли Монте-Карло из-за дорожной аварии

Экипаж «Ситроен» Криса Мика и Пола Нейгла сошёл с дистанции на Ралли Монте-Карло из-за аварии, которая случилась за пределами скоростного участка.

В ходе перегона из Гапа в Монако Мик стал участником ДТП с дорожной машиной.

«На дорожной секции между Гапом и Монако в “Ситроен” Криса Мика и Пола Нейгла врезался другой автомобиль. Из-за повреждения задней правой подвески экипаж не смог продолжить гонку и был вынужден сойти с дистанции», — приводит заявление пресс-службы команды Autosport.

Мик показал третье время на 13 СУ, в общем зачёте он шёл 38-м.
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