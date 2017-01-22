Крис Мик сошёл с Ралли Монте-Карло из-за дорожной аварии

В ходе перегона из Гапа в Монако Мик стал участником ДТП с дорожной машиной.



«На дорожной секции между Гапом и Монако в “Ситроен” Криса Мика и Пола Нейгла врезался другой автомобиль. Из-за повреждения задней правой подвески экипаж не смог продолжить гонку и был вынужден сойти с дистанции», — приводит заявление пресс-службы команды Autosport.



Мик показал третье время на 13 СУ, в общем зачёте он шёл 38-м.