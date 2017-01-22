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https://sport.mail.ru/news/autosport/28508455/
22 января 2017, 10:08 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя стал победителем Гонки чемпионов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» колумбиец Хуан- Пабло Монтойя стал победителем традиционной Гонки чемпионов, которая в этом году проходит в Майами.

В финале 41-летний Монтойя одолел девятикратного победителя легендарной гонки 24 часа Ле-Мана 49-летнего датчанина Тома Кристенсена. Увеличить
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В финале 41-летний Монтойя, выступающий сейчас в американской гоночной серии Indycar, одолел девятикратного победителя легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» 49-летнего датчанина Тома Кристенсена.

Гонка чемпионов — ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие известные гонщики самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Шоу разделено на две части: в субботу прошло индивидуальное первенство, а в воскресенье состоится командное.
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