Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя стал победителем Гонки чемпионов

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В финале 41-летний Монтойя, выступающий сейчас в американской гоночной серии Indycar, одолел девятикратного победителя легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» 49-летнего датчанина Тома Кристенсена.

Гонка чемпионов — ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие известные гонщики самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Шоу разделено на две части: в субботу прошло индивидуальное первенство, а в воскресенье состоится командное.