Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя стал победителем Гонки чемпионов
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» колумбиец Хуан- Пабло Монтойя стал победителем традиционной Гонки чемпионов, которая в этом году проходит в Майами.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финале 41-летний Монтойя, выступающий сейчас в американской гоночной серии Indycar, одолел девятикратного победителя легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» 49-летнего датчанина Тома Кристенсена.
Гонка чемпионов — ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие известные гонщики самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Шоу разделено на две части: в субботу прошло индивидуальное первенство, а в воскресенье состоится командное.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter