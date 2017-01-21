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https://sport.mail.ru/news/autosport/28503327/
21 января 2017, 9:53 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«М-Спорт»: Ожье и Тянак могут свободно бороться

Глава команды «М-Спорт» Малкольм Уилсон заявил, что пилоты его команды Себастьен Ожье и Отт Тянак могут свободно бороться друг с другом на Ралли Монте-Карло.

После восьми спецучастков Ожье занимает второе место, Тянак третье, а разница между ними составляет 0,3 секунды.

«Вот для чего мы все здесь — хотим увидеть борьбу. Хотим, чтобы они оба сражались на пределе. Впереди долгий путь в трудных условиях, но да, они могут свободно сражаться», — приводит слова Уилсона Autosport.
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