«М-Спорт»: Ожье и Тянак могут свободно бороться
Глава команды «М-Спорт» Малкольм Уилсон заявил, что пилоты его команды Себастьен Ожье и Отт Тянак могут свободно бороться друг с другом на Ралли
Монте-Карло.
После восьми спецучастков Ожье занимает второе место, Тянак третье, а разница между ними составляет 0,3 секунды.
«Вот для чего мы все здесь — хотим увидеть борьбу. Хотим, чтобы они оба сражались на пределе. Впереди долгий путь в трудных условиях, но да, они могут свободно сражаться», — приводит слова Уилсона Autosport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter