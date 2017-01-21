«М-Спорт»: Ожье и Тянак могут свободно бороться

После восьми спецучастков Ожье занимает второе место, Тянак третье, а разница между ними составляет 0,3 секунды.



«Вот для чего мы все здесь — хотим увидеть борьбу. Хотим, чтобы они оба сражались на пределе. Впереди долгий путь в трудных условиях, но да, они могут свободно сражаться», — приводит слова Уилсона Autosport.