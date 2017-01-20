ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Кубок победителя ралли- марафона «Дакар» 2017 года в зачете квадроциклов россиянина Сергея Карякина весом 18,5 кг может быть выставлен в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Об этом спортсмен сообщил в ходе телемоста на пресс- конференции в ТАСС.