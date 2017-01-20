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https://sport.mail.ru/news/autosport/28500156/
20 января 2017, 20:05 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Нёвиль лидирует после восьми СУ Ралли Монте-Карло, Ожье — второй

После прохождения восьми спецучастков WRC Ралли Монте-Карло в гонке лидирует пилот «Хёнде» Тьерри Нёвиль.

Второе место удерживает гонщик «М-Спорт» Себастьен Ожье, а замыкает первую тройку его товарищ по команде Отт Тянак.

WRC. Ралли Монте-Карло. 20 января. Положение после восьми СУ.
1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — 2:05:24.6
2. Себастьен Ожье («М-Спорт») +45.1
3. Отт Тянак («М-Спорт») +45.4
4. Яри-Матти Латвала («Тойота») +2:09.7
5. Дани Сордо («Хёндэ») +2:57.8
6. Крэйг Брин («Ситроен») +3:04.1
7. Андреас Миккельсон («Шкода») +5:50.8
8. Эльфин Эванс («М-Спорт») +8:12.1
9. Понтус Тидеманд («Шкода») +8:22.4
10. Ян Копецки («Шкода») +8:38.2.
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