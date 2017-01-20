Нёвиль лидирует после восьми СУ Ралли Монте-Карло, Ожье — второй
После прохождения восьми спецучастков WRC Ралли
Монте-Карло в гонке лидирует пилот «Хёнде» Тьерри Нёвиль.
Второе место удерживает гонщик «М-Спорт» Себастьен Ожье, а замыкает первую тройку его товарищ по команде Отт Тянак.
WRC. Ралли
1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — 2:05:24.6
2. Себастьен Ожье («М-Спорт») +45.1
3. Отт Тянак («М-Спорт») +45.4
4.
5. Дани Сордо («Хёндэ») +2:57.8
6. Крэйг Брин («Ситроен») +3:04.1
7. Андреас Миккельсон («Шкода») +5:50.8
8. Эльфин Эванс («М-Спорт») +8:12.1
9. Понтус Тидеманд («Шкода») +8:22.4
10. Ян Копецки («Шкода») +8:38.2.
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