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https://sport.mail.ru/news/autosport/28499233/
20 января 2017, 18:35 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Кубок победителя «Дакара» Сергея Карякина может быть выставлен в «Ельцин Центре»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Кубок победителя ралли- марафона «Дакар» 2017 года в зачете квадроциклов россиянина Сергея Карякина весом 18,5 кг может быть выставлен в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Об этом спортсмен сообщил в ходе телемоста на пресс- конференции в ТАСС.

В <nobr>пресс-службе</nobr> Президентского центра Бориса Ельцина инициативу гонщика поддержали. Увеличить
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«Я всегда отдавал кубки спонсорам, но в этот раз это сделать не могу. Поступило предложение выставить на некоторое время “бедуина” (название кубка) в “Ельцин Центре” и, может быть, мы так и поступим. Буду очень рад, если жители Екатеринбурга смогут порадоваться вместе со мной», — сказал он, не уточнив, от кого именно поступило предложение.

В «Ельцин Центре» инициативу Карякина поддерживают. «Мы, конечно, пообщаемся и решим, где можно было бы разместить кубок, надеемся, что все получится. Думаю, мы найдем хорошее место для такой награды, будем только рады», — отметили в пресс-службе Президентского центра Бориса Ельцина.

Для 25-летнего Карякина эта победа стала первой в карьере на «Дакаре». До этого лучшим его результатом было четвертое место в прошлом году. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на «Дакаре» с 2014 года.

Ралли-марафон «Дакар» в 2017 году проходил по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
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