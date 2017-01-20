Нёвиль лидирует после пятого СУ Ралли Монте-Карло, Ожье вылетел в кювет

Второе место занимает Отт Тянак из «М-Спорта», третий — его партнёр Себастьен Ожье.



Стоит отметить, что Ожье потерял время, угодив в кювет, но смог продолжить гонку. Также с трассы вылетал Крис Мик.



WRC. Ралли Монте-Карло. Пятый этап



1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») 1:11:24,6

2. Отт Тянак («М-Спорт») +31,7

3. Себастьен Ожье («М-Спорт») +59,1

4. Яри-Матти Латвала («Тойота») +1:21,4

5. Дани Сордо («Хёндэ») +1:41,1

6. Крэйг Брин («Ситроен») +1:52,2

7. Андреас Миккельсен («Шкода») +3:35,1

8. Понтус Тидеманд («Шкода») +4:57,8

9. Эльфин Эванс («М-Спорт») +5:15,7

10. Бриан Буффье («М-Спорт») +5:19:3.