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https://sport.mail.ru/news/autosport/28496200/
20 января 2017, 15:06 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик Паддон насмерть сбил зрителя на этапе WRC «Ралли Монте-Карло»

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Новозеландский гонщик Хейден Паддон (Hyundai) сбил насмерть зрителя на первом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) — «Ралли Монте-Карло».

В четверг автомобиль Паддона вылетел с трассы в одном из поворотов, перевернулся на крышу после удара о скалу и сбил зрителя. Пострадавший на вертолете был доставлен в одну из больниц Ниццы. Несмотря на все усилия врачей он скончался. По данному факту начато расследование.

«В конце спецучастка лед застал нас врасплох. Машина подскочила, после чего мы уже были пассажирами в этой ситуации», — написал Паддон в своем микроблоке в Twitter сразу после аварии.

Команда Паддона приняла решение снять автомобиль гонщика с «Ралли Монте-Карло».
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