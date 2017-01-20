Гонщик Паддон насмерть сбил зрителя на этапе WRC «Ралли Монте-Карло»

В четверг автомобиль Паддона вылетел с трассы в одном из поворотов, перевернулся на крышу после удара о скалу и сбил зрителя. Пострадавший на вертолете был доставлен в одну из больниц Ниццы. Несмотря на все усилия врачей он скончался. По данному факту начато расследование.

«В конце спецучастка лед застал нас врасплох. Машина подскочила, после чего мы уже были пассажирами в этой ситуации», — написал Паддон в своем микроблоке в Twitter сразу после аварии.

Команда Паддона приняла решение снять автомобиль гонщика с «Ралли Монте-Карло».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Not the way we wanted to start - caught out by black ice near the end of the stage. The car snapped sideways and then we were a passenger.</p>— Hayden Paddon (@HaydenPaddon) <a href="https://twitter.com/HaydenPaddon/status/822208747841929216">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>