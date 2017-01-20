«Хёндэ» снял экипаж Пэддона с Ралли Монте-Карло после гибели болельщика
Руководство «Хёндэ» приняло решение снять с участия в Ралли
Монте-Карло экипаж Хэйдена Пэддона после аварии на первом спецучастке, вследствие которой погиб болельщик.
Об этом заявил руководитель команды Мишель Нандан.
«Мы все глубоко опечалены известием о гибели болельщика. В знак уважения мы приняли решение снять с дистанции ралли экипаж Хэйдена Пэддона и Джона Кеннарда. Мы переживаем за тех, кого затронуло произошедшее, приносим глубочайшие соболезнования», — приводит слова Нандана Motorsport.
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