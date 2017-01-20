«Хёндэ» снял экипаж Пэддона с Ралли Монте-Карло после гибели болельщика

Об этом заявил руководитель команды Мишель Нандан.



«Мы все глубоко опечалены известием о гибели болельщика. В знак уважения мы приняли решение снять с дистанции ралли экипаж Хэйдена Пэддона и Джона Кеннарда. Мы переживаем за тех, кого затронуло произошедшее, приносим глубочайшие соболезнования», — приводит слова Нандана Motorsport.