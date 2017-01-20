Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28492936/
20 января 2017, 11:56 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«Хёндэ» снял экипаж Пэддона с Ралли Монте-Карло после гибели болельщика

Руководство «Хёндэ» приняло решение снять с участия в Ралли Монте-Карло экипаж Хэйдена Пэддона после аварии на первом спецучастке, вследствие которой погиб болельщик.

Об этом заявил руководитель команды Мишель Нандан.

«Мы все глубоко опечалены известием о гибели болельщика. В знак уважения мы приняли решение снять с дистанции ралли экипаж Хэйдена Пэддона и Джона Кеннарда. Мы переживаем за тех, кого затронуло произошедшее, приносим глубочайшие соболезнования», — приводит слова Нандана Motorsport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Николаев: Конкуренты потеряют интерес к «Дакару», если не будет «КАМАЗ-мастер»

Иностранные конкуренты потеряют интерес к «Дакару», если команда «КАМАЗ-мастер» не будет выступать в этом ралли-рейде, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» двукратный победитель «Дакара» в зачете грузовиков россиянин Эдуард Николаев.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России