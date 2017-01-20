Николаев: Конкуренты потеряют интерес к «Дакару», если не будет «КАМАЗ-мастер»
Иностранные конкуренты потеряют интерес к «Дакару», если команда «КАМАЗ-мастер» не будет выступать в этом
ралли-рейде, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» двукратный победитель «Дакара» в зачете грузовиков россиянин Эдуард Николаев.
Николаев одержал победу на
«Наверное, есть такой момент, — сказал Николаев в ответ на вопрос, не раздражает ли иностранных конкурентов доминирование команды “КАМАЗ-мастер”. — Им интересно побить нас. Не будет КАМАЗа в “Дакаре” — интерес, думаю, пропадет у соперников. Мы считаемся сильной командой, все это знают и понимают. Все понимают, что КАМАЗ показывает такие результаты, потому что у нас своя стратегия, своя тактика».
По словам Николаева, самым сложным на «Дакаре"-2017 было «не ошибиться, не сломать автомобиль, чтобы не подвел штурман».
«Было важно проехать быстро, надежно и с минимумом потерь. Всегда переживаем
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