Николаев: Конкуренты потеряют интерес к «Дакару», если не будет «КАМАЗ-мастер»

Николаев одержал победу на ралли-рейде «Дакар"-2017 в категории грузовиков, а его коллега по команде Дмитрий Сотников стал вторым. С 2000 года команда «КАМАЗ-мастер» победила на «Дакаре» уже в 13-й раз, а для Николаева эта победа стала второй в карьере.

«Наверное, есть такой момент, — сказал Николаев в ответ на вопрос, не раздражает ли иностранных конкурентов доминирование команды “КАМАЗ-мастер”. — Им интересно побить нас. Не будет КАМАЗа в “Дакаре” — интерес, думаю, пропадет у соперников. Мы считаемся сильной командой, все это знают и понимают. Все понимают, что КАМАЗ показывает такие результаты, потому что у нас своя стратегия, своя тактика».

По словам Николаева, самым сложным на «Дакаре"-2017 было «не ошибиться, не сломать автомобиль, чтобы не подвел штурман».