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https://sport.mail.ru/news/autosport/28491660/
20 января 2017, 10:51 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Николаев: Конкуренты потеряют интерес к «Дакару», если не будет «КАМАЗ-мастер»

Иностранные конкуренты потеряют интерес к «Дакару», если команда «КАМАЗ-мастер» не будет выступать в этом ралли-рейде, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» двукратный победитель «Дакара» в зачете грузовиков россиянин Эдуард Николаев.

Николаев одержал победу на ралли-рейде «Дакар"-2017 в категории грузовиков, а его коллега по команде Дмитрий Сотников стал вторым. С 2000 года команда «КАМАЗ-мастер» победила на «Дакаре» уже в 13-й раз, а для Николаева эта победа стала второй в карьере.

«Наверное, есть такой момент, — сказал Николаев в ответ на вопрос, не раздражает ли иностранных конкурентов доминирование команды “КАМАЗ-мастер”. — Им интересно побить нас. Не будет КАМАЗа в “Дакаре” — интерес, думаю, пропадет у соперников. Мы считаемся сильной командой, все это знают и понимают. Все понимают, что КАМАЗ показывает такие результаты, потому что у нас своя стратегия, своя тактика».

По словам Николаева, самым сложным на «Дакаре"-2017 было «не ошибиться, не сломать автомобиль, чтобы не подвел штурман».

«Было важно проехать быстро, надежно и с минимумом потерь. Всегда переживаем из-за колес. Потеря колеса отбрасывает на спецучастке очень далеко. 8−10 минут на замене колеса — это очень много. Главная задача была — не проколоть (колесо), с чем мы и справились. Что касается участков трассы, то они все были сложными. Много участков было, где и по навигации ошибались, терялись. Организаторы ввели очень много новинок в навигации. Что касается меня, то я проехал этот “Дакар” практически чисто», — сказал пилот «КАМАЗ-мастер».
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