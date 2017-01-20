Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28491434/
20 января 2017, 10:36 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

На первом этапе Ралли Монте-Карло скончался пострадавший зритель

На первом спецучастке Ралли Монте Карло автомобиль Хэйдена Пэддона попал в аварию, зацепив зрителя.

После аварии пострадавший был направлен в госпиталь в Ницце на вертолёте, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, зритель скончался, сообщает официальный сайт WRC.

Местные власти начали расследование всех обстоятельств инцидента. Команда «Хёндэ» выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, из-за аварии Хэйдена Пэддона первый спецучасток Ралли Монте-Карло был отменён.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России