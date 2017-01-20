На первом этапе Ралли Монте-Карло скончался пострадавший зритель
На первом спецучастке Ралли Монте Карло автомобиль Хэйдена Пэддона попал в аварию, зацепив зрителя.
После аварии пострадавший был направлен в госпиталь в Ницце на вертолёте, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, зритель скончался, сообщает официальный сайт WRC.
Местные власти начали расследование всех обстоятельств инцидента. Команда «Хёндэ» выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter