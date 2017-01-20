На первом этапе Ралли Монте-Карло скончался пострадавший зритель

После аварии пострадавший был направлен в госпиталь в Ницце на вертолёте, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, зритель скончался, сообщает официальный сайт WRC.



Местные власти начали расследование всех обстоятельств инцидента. Команда «Хёндэ» выразила соболезнования родным и близким погибшего.



Напомним, из-за аварии Хэйдена Пэддона первый спецучасток Ралли Монте-Карло был отменён.