Нёвиль лидирует на Ралли Монте-Карло по итогам двух спецучастков
Бельгийский пилот «Хёндэ» Тьерри Нёвиль возглавляет зачёт Ралли
Монте-Карло после второго спецучастка, напомним, первый СУ был отменён из-за аварии Хэйдена Пэддона.
Второй результат показал гонщик «M-Sport» Себастьен Ожье. Третий результат у Юхо Хяннинена на «Тойоте».
WRC. Ралли
1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») 15:01,1
2. Себастьен Ожье («М-Спорт») +7,8
3. Юхо Хяннинен («Тойота») +15,0
4. Крис Мик («Ситроен») +15,8
5. Отт Тянак («М-Спорт») +19,4
6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +21,0
7. Крэйг Брин («Ситроен») +25,4
8. Дани Сордо («Хёндэ») +26,6
9.
10. Андреас Миккельсен («Шкода») +58,4.
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