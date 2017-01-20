Нёвиль лидирует на Ралли Монте-Карло по итогам двух спецучастков

Второй результат показал гонщик «M-Sport» Себастьен Ожье. Третий результат у Юхо Хяннинена на «Тойоте».



WRC. Ралли Монте-Карло. Второй этап



1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») 15:01,1

2. Себастьен Ожье («М-Спорт») +7,8

3. Юхо Хяннинен («Тойота») +15,0

4. Крис Мик («Ситроен») +15,8

5. Отт Тянак («М-Спорт») +19,4

6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +21,0

7. Крэйг Брин («Ситроен») +25,4

8. Дани Сордо («Хёндэ») +26,6

9. Яри-Матти Латвала («Тойота») +28,4

10. Андреас Миккельсен («Шкода») +58,4.