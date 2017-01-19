«КАМАЗ-мастер» планирует опробовать новый мотор на «Шелковом пути»

Организаторы ралли-марафона «Дакар» ввели новый регламент, согласно которому с сезона-2019 будет запрещено использовать двигатели объемом больше 13 литров. Руководство завода КАМАЗ позже заявляло, что команда может взять двухлетний перерыв на участие в ралли-марафоне «Дакар». Одной из причин является постоянное изменение регламента по техническим характеристикам.

«На «Дакаре"-2018 мы планируем частичное использование мотора 13 литров, чтобы его проверить, опробовать. Будут и Liebherr 16,2 литра, которые у нас сегодня. Ориентируемся, что на одной-двух машинах будет стоять 13-литровый, должен быть ступенчатый переход. Работа ведется, планируем уже на «Шелковом пути» опробовать один новый двигатель, а в идеале, если все получится, уже и на чемпионате России в апреле. Не буду пока забегать вперед, но ориентиры такие», — сказал Чагин.

«Шелковый путь» в 2017 году стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань.