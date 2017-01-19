Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28485910/
19 января 2017, 18:17 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

«КАМАЗ-мастер» планирует опробовать новый мотор на «Шелковом пути»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Команда «КАМАЗ-мастер» планирует опробовать новый двигатель уже на ралли-рейде «Шелковый путь"-2017, а при удачном стечении обстоятельств — еще раньше, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель команды Владимир Чагин.

Организаторы ралли-марафона «Дакар» ввели новый регламент, согласно которому с сезона-2019 будет запрещено использовать двигатели объемом больше 13 литров. Руководство завода КАМАЗ позже заявляло, что команда может взять двухлетний перерыв на участие в ралли-марафоне «Дакар». Одной из причин является постоянное изменение регламента по техническим характеристикам.

«На «Дакаре"-2018 мы планируем частичное использование мотора 13 литров, чтобы его проверить, опробовать. Будут и Liebherr 16,2 литра, которые у нас сегодня. Ориентируемся, что на одной-двух машинах будет стоять 13-литровый, должен быть ступенчатый переход. Работа ведется, планируем уже на «Шелковом пути» опробовать один новый двигатель, а в идеале, если все получится, уже и на чемпионате России в апреле. Не буду пока забегать вперед, но ориентиры такие», — сказал Чагин.

«Шелковый путь» в 2017 году стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

«КАМАЗ-мастер» может пропустить ралли-рейд «Дакар"-2018

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Российская команда «КАМАЗ-мастер» может пропустить ралли-рейд «Дакар» в 2018 году, однозначного ответа по участию на данный момент нет, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель команды Владимир Чагин.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной