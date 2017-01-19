«КАМАЗ-мастер» планирует опробовать новый мотор на «Шелковом пути»
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Команда «КАМАЗ-мастер» планирует опробовать новый двигатель уже на ралли-рейде «Шелковый путь"-2017, а при удачном стечении обстоятельств — еще раньше, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель команды Владимир Чагин.
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«На «Дакаре"-2018 мы планируем частичное использование мотора 13 литров, чтобы его проверить, опробовать. Будут и Liebherr 16,2 литра, которые у нас сегодня. Ориентируемся, что на
«Шелковый путь» в 2017 году стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань.
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