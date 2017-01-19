«КАМАЗ-мастер» может пропустить ралли-рейд «Дакар"-2018
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российская команда «КАМАЗ-мастер» может пропустить ралли-рейд «Дакар» в 2018 году, однозначного ответа по участию на данный момент нет, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель команды Владимир Чагин.
На завершившемся «Дакаре"-2017 экипажи «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли первое и второе места соответственно в общем зачете грузовиков.
«Пока такие опасения (по пропуску «Дакара"-2018) существуют. Будем, конечно, вести всю работу, чтобы получить эту возможность (выступить), но пока однозначно
«Ситуация действительно непростая, потому как регламент изменился относительно нового двигателя и создает трудности в этом плане. Потому что и время нужно на создание нового спортивного конкурентоспособного мотора, и надо провести все пробеговые испытания на надежность. К тому же это все очень затратно, и нужно правильно соизмерять свои силы и возможности», — добавил собеседник агентства.
По словам Чагина, окончательное решение будет принято после
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