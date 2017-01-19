«КАМАЗ-мастер» может пропустить ралли-рейд «Дакар"-2018

На завершившемся «Дакаре"-2017 экипажи «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли первое и второе места соответственно в общем зачете грузовиков.

«Пока такие опасения (по пропуску «Дакара"-2018) существуют. Будем, конечно, вести всю работу, чтобы получить эту возможность (выступить), но пока однозначно что-то сказать сложно — будем ли мы участвовать в 2018 году в «Дакаре» или нет. Мы занимаемся разработкой и, естественно, будем готовиться. И по ходу сезона будет понятно, в каком положении мы находимся и какие у нас финансовые возможности», — сказал Чагин.

«Ситуация действительно непростая, потому как регламент изменился относительно нового двигателя и создает трудности в этом плане. Потому что и время нужно на создание нового спортивного конкурентоспособного мотора, и надо провести все пробеговые испытания на надежность. К тому же это все очень затратно, и нужно правильно соизмерять свои силы и возможности», — добавил собеседник агентства.