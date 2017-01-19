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19 января 2017, 0:36 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алёшин может остаться без места в IndyCar на 2017 год

Команда Carlin может отказаться от выступления в IndyCar в 2017 году. Команда намеревалась выступать в партнёрстве с KV Racing и нанять пилотом Михаила Алёшина, но столкнулась с трудностями.

Алёшин также до сих пор не получил контракта в Schmidt Peterson, за которую выступал раньше. Камнем преткновения стала туманная ситуация с финансовой поддержкой гонщика со стороны SMP Racing.

«Мы много работали, чтобы выставить машину, и идея нанять Алёшина была захватывающей. Он выиграл с нами Мировую серию “Рено” в 2010-м и хорошо смотрелся в IndyCar, узнал пределы этих машин. Мы хотели заключить сделку, и если бы Алёшин пришёл ко мне с деньгами в следующие две недели, мне пришлось бы всё снова обдумать.

Но SMP, кажется, не намерена работать с Америкой сейчас, так что сделки нет. А теперь слишком поздно, и мы не любим делать всё в последнюю минуту», — цитирует владельца команды Тревора Карлина Motorsport.
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