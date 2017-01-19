Алёшин может остаться без места в IndyCar на 2017 год

Алёшин также до сих пор не получил контракта в Schmidt Peterson, за которую выступал раньше. Камнем преткновения стала туманная ситуация с финансовой поддержкой гонщика со стороны SMP Racing.



«Мы много работали, чтобы выставить машину, и идея нанять Алёшина была захватывающей. Он выиграл с нами Мировую серию “Рено” в 2010-м и хорошо смотрелся в IndyCar, узнал пределы этих машин. Мы хотели заключить сделку, и если бы Алёшин пришёл ко мне с деньгами в следующие две недели, мне пришлось бы всё снова обдумать.



Но SMP, кажется, не намерена работать с Америкой сейчас, так что сделки нет. А теперь слишком поздно, и мы не любим делать всё в последнюю минуту», — цитирует владельца команды Тревора Карлина Motorsport.