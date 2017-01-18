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18 января 2017, 23:19 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Баттон провёл первые тесты в ралли-кроссе

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон провёл тесты машины для ралли-кросса Honda Civic. Британский гонщик поработал вместе с командой OlsbergsMSE.

В 2017 году Баттон будет послом и резервным пилотом «Макларена», но выступать в Ф-1 не будет и потом может выступить в ралли-кроссе.

«Дженсон хорошо справился и получил удовольствие. Он хотел посмотреть, насколько быстр может быть, и мы помогли ему с этим. Сейчас никаких сделок не заключено. Мы движемся шаг за шагом», — рассказал владелец команды Андреас Эрикссон Motorsport.
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