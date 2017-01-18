Баттон провёл первые тесты в ралли-кроссе

В 2017 году Баттон будет послом и резервным пилотом «Макларена», но выступать в Ф-1 не будет и потом может выступить в ралли-кроссе.



«Дженсон хорошо справился и получил удовольствие. Он хотел посмотреть, насколько быстр может быть, и мы помогли ему с этим. Сейчас никаких сделок не заключено. Мы движемся шаг за шагом», — рассказал владелец команды Андреас Эрикссон Motorsport.