Александр Вартанян проведёт сезон-2017 в Еврокубке Формулы «Рено» 2.0
Гонщик российской программы SMP Racing Александр Вартанян проведёт сезон 2017 года в Eurocup Formula Renault 2.0.
Россиянин выступит в этом международном чемпионате в составе итальянского коллектива JD Motorsport.
«Саша уже знаком с машиной и недавно провёл тесты в этой команде. Обе стороны остались довольны сотрудничеством, и было принято решение о продолжении карьеры Вартаняна в Еврокубке в составе JD Motorsport. Этот чемпионат всегда отличался сильным составом, и хотя для Вартаняна этот год в нём будет дебютным, я думаю, он справится с поставленными задачами и сможет достойно конкурировать с более опытными соперниками», — приводятся слова спортивного директора молодёжной программы SMP Racing Петра Алёшина в официальном
В 2016 году россиянин завоевал серебро в испанской Формуле-4, стал бронзовым призёром SMP Formula 4 Championship, а также принял участие в финальных этапах Еврокубка Формулы «Рено» 2.0 и Формуле «Рено» 2.0 NEC.
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