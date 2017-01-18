Жемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло — первом этапе ЧМ
«Советский спорт» рассказывает о первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдет в
Монте-Карло.
Уже завтра, в пятницу, 19 января на площади казино «Монте-Карло» будет дан старт не только первому этапу, но и всему чемпионату мира в целом. Именно здесь мы увидим новые автомобили, технический регламент которых претерпел самое масштабное изменение с 2011 года. Машины стали больше, мощнее, агрессивнее и при этом стали значительно меньше весить. Но для начала можно посмотреть обзор прошлогоднего этапа, победителем которого стал француз Себастьян Ожье, опередив в общем зачете ближайшего преследователя Андреаса Миккельсена на одну минуту 54 секунды.
Ралли
Гонщикам предстоит пройти 1411.79 километров, 382,65 из которых разбиты на 17 скоростных спецучастков. Более 85 процентов маршрута было изменено по сравнению с прошлым годом.
116 пилотов из четырех классов (WRC, WRC2, WRC3 и JWRC) от казино отправятся в невероятно сложный ночной этап, проходящий через Альпы и разбитый на два спецучастка — 21 километр и 25 километров. В пятницу — шесть спецучастков, общей длиною 160 километров. В субботу — пять спецучастков протяженностью 121 километр. И, наконец, финальный день — воскресенье. Четыре спецучастка, протяженностью всего 53 километра и самый известный горный серпантин «Коль де Тюрини», я уверен, что вы не раз встречали его на разных картинках и даже не догадывались, что это один из участков Ралли
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