Уже завтра, в пятницу, 19 января на площади казино «Монте-Карло» будет дан старт не только первому этапу, но и всему чемпионату мира в целом. Именно здесь мы увидим новые автомобили, технический регламент которых претерпел самое масштабное изменение с 2011 года. Машины стали больше, мощнее, агрессивнее и при этом стали значительно меньше весить. Но для начала можно посмотреть обзор прошлогоднего этапа, победителем которого стал француз Себастьян Ожье, опередив в общем зачете ближайшего преследователя Андреаса Миккельсена на одну минуту 54 секунды.

Ралли Монте-Карло — это жемчужина WRC, старейшая гонка в календаре ЧМ. Первый старт прошел в 1911 году и по сей день этот этап один из самых сложных. В целом только асфальт, но не предсказуемость горной погоды вносит свои коррективы в стратегию гонщиков. Покрытие дороги меняется от спецучастка к спецучастку. По ходу можно встретить все виды асфальта: сухой, мокрый, заснеженный и покрытый льдом, именно поэтому гонка в Монте-Карло — это ад для пилотов. Очень сложно определиться с шинами, которые могут хорошо подойти для снега и льда, но совершено никак не помогут на сухом асфальте.

Гонщикам предстоит пройти 1411.79 километров, 382,65 из которых разбиты на 17 скоростных спецучастков. Более 85 процентов маршрута было изменено по сравнению с прошлым годом.