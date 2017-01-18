Резервный гонщик «Ред Булл» и действующий чемпион GP2 Пьер Гасли в сезоне-2017 будет выступать в японской Супер Формуле, сообщает Motorsportweek.



Ричард Версхор, Дэн Тиклум и Нил Ферхаген будут гоняться в Формуле «Рено» 2.0, а Нико Кари продолжит карьеру в GP3 в составе команды «Арден».



Утверждённый состав пилотов молодёжной программы на 2017 год означает, что Серджиу Сетте Камара и Луис Лидс, которые были её членами в 2016 году, остались за бортом.