Пьер Гасли в сезоне-2017 будет выступать в японской Супер Формуле
Пятеро участников молодёжной программы «Ред Булл» узнали, где продолжат карьеру в 2017 году.
Резервный гонщик «Ред Булл» и действующий чемпион GP2 Пьер Гасли в сезоне-2017 будет выступать в японской Супер Формуле, сообщает Motorsportweek.
Ричард Версхор, Дэн Тиклум и Нил Ферхаген будут гоняться в Формуле «Рено» 2.0, а Нико Кари продолжит карьеру в GP3 в составе команды «Арден».
Утверждённый состав пилотов молодёжной программы на 2017 год означает, что Серджиу Сетте Камара и Луис Лидс, которые были её членами в 2016 году, остались за бортом.
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