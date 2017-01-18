Владимир Путин поздравил Сергея Карякина с победой на «Дакаре»

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«Впервые в истории “Дакара” российский пилот стал победителем в зачёте “QUAD”. В состязании с именитыми конкурентами все члены команды внесли свой вклад в победу, проявили выдержку, волю и мастерство, умение точно рассчитать силы. Этот успех убедительно продемонстрировал отличную подготовку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном спорте, их характер, волю и командную сплочённость», — отмечается в письме главы РФ, текст которого приводит департамент информполитики губернатора Свердловской области.