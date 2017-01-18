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18 января 2017, 10:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Владимир Путин поздравил Сергея Карякина с победой на «Дакаре»

Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Карякина с победой на ралли-марафоне «Дакар-2017» в классе квадроциклов, а также отметил подготовку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном спорте в официальном письме, направленном на имя губернатора Евгения Куйвашева.

Президент РФ Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил Сергея <span class=error>Карякина</span> с победой на <nobr>ралли-марафоне</nobr> Дакар-2017 в классе квадроциклов а также отметил подготовку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном спорте в официальном письме направленном на имя губернатора Евгения <span class=error>Куйвашева</span>. Увеличить
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«Впервые в истории “Дакара” российский пилот стал победителем в зачёте “QUAD”. В состязании с именитыми конкурентами все члены команды внесли свой вклад в победу, проявили выдержку, волю и мастерство, умение точно рассчитать силы. Этот успех убедительно продемонстрировал отличную подготовку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном спорте, их характер, волю и командную сплочённость», — отмечается в письме главы РФ, текст которого приводит департамент информполитики губернатора Свердловской области.
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