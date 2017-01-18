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https://sport.mail.ru/news/autosport/28464756/
18 января 2017, 10:33 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Ожье: На протяжении многих лет я учился быть прагматичным в гонках

Пилот «М-Спорт» Себастьен Ожье дал комментарий в преддверии старта нового сезона WRC, который он проведёт с новой командой.

На этой неделе состоится первый этап сезона-2017 — Ралли Монте-Карло.

«Это новый сезон во всех смыслах этого слова: новая эра, новый автомобиль и новая команда. Мы все знаем, что важным фактором в ралли является опыт, и было бы хорошо провести больше времени с новой командой, но мы многому научились за минувший месяц.

На протяжении многих лет я пытался быть прагматичным в своём подходе к гонкам и фокусировался на своей работе. Именно так мы собираемся поступить и на этой неделе. У нас было не так много времени на подготовку, но мы отправляемся на первое ралли с намерением показать лучшее, на что способны», — приводит слова Ожье официальный сайт чемпионата.
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