Ожье: На протяжении многих лет я учился быть прагматичным в гонках

На этой неделе состоится первый этап сезона-2017 — Ралли Монте-Карло.



«Это новый сезон во всех смыслах этого слова: новая эра, новый автомобиль и новая команда. Мы все знаем, что важным фактором в ралли является опыт, и было бы хорошо провести больше времени с новой командой, но мы многому научились за минувший месяц.



На протяжении многих лет я пытался быть прагматичным в своём подходе к гонкам и фокусировался на своей работе. Именно так мы собираемся поступить и на этой неделе. У нас было не так много времени на подготовку, но мы отправляемся на первое ралли с намерением показать лучшее, на что способны», — приводит слова Ожье официальный сайт чемпионата.