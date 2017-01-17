Серебряный призер «Дакара» Сотников назвал успех «КамАЗа» суперреваншем
МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Россиянин Дмитрий Сотников, занявший второе место на
ралли-марафоне «Дакар-2017», назвал успех команды «КамАЗ-мастер» в зачете грузовиков суперреваншем. Об этом гонщик заявил журналистам.
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«Страсти уже немного улеглись, для меня это первый подиум на “Дакаре”, самые яркие эмоции были там, на финише. Два наших экипажа лучшие, мы вернули “бедуина”, при этом с хорошим преимуществом, суперреванш! Интересно дальше посоперничать, уже этого не хватает, когда возвращаемся домой», — сказал Сотников.
Пилоты «КамАЗ-мастер» побеждали на «Дакаре» 14 раз.
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