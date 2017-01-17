Серебряный призер «Дакара» Сотников назвал успех «КамАЗа» суперреваншем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победителем ралли-рейдастал партнер Сотникова по команде Эдуард Николаев. В 2016 году «Дакар» выиграл Жерар де Рой на «Ивеко», в этом году голландец занял третье место.

«Страсти уже немного улеглись, для меня это первый подиум на “Дакаре”, самые яркие эмоции были там, на финише. Два наших экипажа лучшие, мы вернули “бедуина”, при этом с хорошим преимуществом, суперреванш! Интересно дальше посоперничать, уже этого не хватает, когда возвращаемся домой», — сказал Сотников.

Пилоты «КамАЗ-мастер» побеждали на «Дакаре» 14 раз.