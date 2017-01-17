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17 января 2017, 22:18 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Серебряный призер «Дакара» Сотников назвал успех «КамАЗа» суперреваншем

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Россиянин Дмитрий Сотников, занявший второе место на ралли-марафоне «Дакар-2017», назвал успех команды «КамАЗ-мастер» в зачете грузовиков суперреваншем. Об этом гонщик заявил журналистам.

Первое место на <nobr>ралли-марафоне</nobr> 2017 года в зачете грузовиков занял еще один представитель КамАЗа Эдуард Николаев. Увеличить
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Победителем ралли-рейдастал партнер Сотникова по команде Эдуард Николаев. В 2016 году «Дакар» выиграл Жерар де Рой на «Ивеко», в этом году голландец занял третье место.

«Страсти уже немного улеглись, для меня это первый подиум на “Дакаре”, самые яркие эмоции были там, на финише. Два наших экипажа лучшие, мы вернули “бедуина”, при этом с хорошим преимуществом, суперреванш! Интересно дальше посоперничать, уже этого не хватает, когда возвращаемся домой», — сказал Сотников.

Пилоты «КамАЗ-мастер» побеждали на «Дакаре» 14 раз.
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