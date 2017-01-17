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17 января 2017, 21:02 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Чагин: Участие в «Дакаре» было под сомнением, но «КАМАЗ» подготовился и победил

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о сложностях, которые пережил коллектив за последнее время.

«Вы все знаете, какие два сложных года были, даже под вопросом было участие в “Дакаре”, но мы подготовились и победили. Мы понимали, какая ответственность лежит на нас, и делали всё, чтобы до вас доходили только положительные новости. Нелегко складывались гонки и в Африке, и в Америке, но ваша поддержка придавала нам силы. И мы стали первыми и там, и там», — передаёт слов Чагина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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