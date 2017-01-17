Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Россию после победы на «Дакаре»

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«Дакар"-2017 стартовал 2 января в столице Парагвая Асунсьоне, финиш состоялся в субботу в Буэнос-Айресе. Николаев во второй раз в карьере выиграл «Дакар» после победы на ралли-рейде в 2013 году. Команда «КАМАЗ-мастер» стала 14-кратным победителем «Дакара».

Рейс с командой «КАМАЗ-мастер» на борту приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» в 18:45 мск. В здании терминала гонщиков встречают представители СМИ и болельщики.