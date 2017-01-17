Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Россию после победы на «Дакаре»
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российская команда «КАМАЗ-мастер» прибыла в Москву из Аргентины, где в субботу экипаж Эдуарда Николаева стал победителем ралли-рейда «Дакар"-2017 в зачете грузовиков.
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«Дакар"-2017 стартовал 2 января в столице Парагвая Асунсьоне, финиш состоялся в субботу в
Рейс с командой «КАМАЗ-мастер» на борту приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» в 18:45 мск. В здании терминала гонщиков встречают представители СМИ и болельщики.
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