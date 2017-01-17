Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28459560/
17 января 2017, 19:17 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Россию после победы на «Дакаре»

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российская команда «КАМАЗ-мастер» прибыла в Москву из Аргентины, где в субботу экипаж Эдуарда Николаева стал победителем ралли-рейда «Дакар"-2017 в зачете грузовиков.

Российская команда <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер прибыла в Москву из Аргентины где в субботу экипаж Эдуарда Николаева стал победителем <nobr>ралли-рейда</nobr> Дакар'-2017 в зачете грузовиков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Дакар"-2017 стартовал 2 января в столице Парагвая Асунсьоне, финиш состоялся в субботу в Буэнос-Айресе. Николаев во второй раз в карьере выиграл «Дакар» после победы на ралли-рейде в 2013 году. Команда «КАМАЗ-мастер» стала 14-кратным победителем «Дакара».

Рейс с командой «КАМАЗ-мастер» на борту приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» в 18:45 мск. В здании терминала гонщиков встречают представители СМИ и болельщики.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной