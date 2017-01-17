Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28458446/
17 января 2017, 17:57 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Пьетро Фиттипальди стал пилотом Lotus в Формуле V8 3.5

Внук бывшего чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди Пьетро Фиттипальди стал пилотом команды Lotus в Формуле V8 3.5, сообщает официальный сайт серии.

В прошлом сезоне Пьетро Фиттипальди выступал за команду Fortec, в составе которой занял десятое место в личном зачёте. В активе пилота один подиум — третье место на финальном этапе в Барселоне.

Ранее Фиттипальди работал с Lotus на тестах в Хересе, где стал быстрейшим во второй день заездов.

«Мне действительно понравилось работать с командой на тестах. Очень профессиональная команда. Я чувствовал себя очень комфортно, рад, что буду ездить с этим коллективом в 2017 году», — прокомментировал Пьетро Фиттипальди.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Формула-E хочет начать сезон-2017/18 в декабре

Руководство Формулы-E намерено сдвинуть начало сезона-2017/18 на декабрь. Нынешний сезон стартовал в октябре, но после этапов в Гонконге и Марокко в календаре возникла большая пауза до третьей гонки в Аргентине, из-за чего и наметились перемены.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России