Пьетро Фиттипальди стал пилотом Lotus в Формуле V8 3.5

В прошлом сезоне Пьетро Фиттипальди выступал за команду Fortec, в составе которой занял десятое место в личном зачёте. В активе пилота один подиум — третье место на финальном этапе в Барселоне.



Ранее Фиттипальди работал с Lotus на тестах в Хересе, где стал быстрейшим во второй день заездов.



«Мне действительно понравилось работать с командой на тестах. Очень профессиональная команда. Я чувствовал себя очень комфортно, рад, что буду ездить с этим коллективом в 2017 году», — прокомментировал Пьетро Фиттипальди.