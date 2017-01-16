Формула-E хочет начать сезон-2017/18 в декабре

«Мы не будем снова проводить гонку в Гонконге в октябре. Мы хотим, чтобы Гонконг принимал первый этап, но намерены отложить его до ноября или даже до первой недели декабря. А потом мы упакуем календарь большим количеством гонок в январе и феврале. В Формуле-1 и других категориях гонки заканчиваются в ноябре, так что декабрь должен нам подойти», — приводит слова главы серии Алехандро Агага Autosport.