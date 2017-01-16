Формула-E хочет начать сезон-2017/18 в декабре
Руководство
Формулы-E намерено сдвинуть начало сезона-2017/18 на декабрь. Нынешний сезон стартовал в октябре, но после этапов в Гонконге и Марокко в календаре возникла большая пауза до третьей гонки в Аргентине, из-за чего и наметились перемены.
«Мы не будем снова проводить гонку в Гонконге в октябре. Мы хотим, чтобы Гонконг принимал первый этап, но намерены отложить его до ноября или даже до первой недели декабря. А потом мы упакуем календарь большим количеством гонок в январе и феврале. В Формуле-1 и других категориях гонки заканчиваются в ноябре, так что декабрь должен нам подойти», — приводит слова главы серии Алехандро Агага Autosport.
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