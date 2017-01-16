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— Аманбек Кайратович, если говорить в целом об участии в гонке, что бы Вы могли отметить? Наверняка подготовка и сама дистанция предусматривает множество сложных моментов.

— Начиная с прошлого года, было много вложено в эту команду. В принципе, были проблемы у всего Президенсткого клуба. Это касалось не только ведущих клубов. После того, как ралли «Шелковый путь» вернулось спустя два года, было принято решение участвовать в нем. Причем участие являлось принципиальным. Для нашего клуба это было политически важно, так как маршрут пролегал по большой части Казахстана. Так, в начале года, несмотря на финансовые затруднения, мы начали вести переговоры, готовить команду, контракты.

Результат известен всем — Денис Березовский занял первое место в своем классе. Это итог слаженной работы команды, а для нас эта победа стала первой непосредственно перед «Дакаром». Далее уже стоял вопрос о подготовке к масштабному ралли. Мы особо не стали участвовать на мировых этапах, меньше времени уделили сборам. Мы хотели сэкономить больше средств для заключения контракта с более надежной машиной (марки MAN) и вышли на компанию, которая обеспечивает данными автомобилями.

— Сколько в итоге ушло времени на смену машины?

— Переговоры шли долго. Практически полгода ушло на это, так как компания не со всеми заключает контракт. Для этого нужен авторитет пилота, который собирается ездить на MAN-е. Хочу подчеркнуть, что Артур Ардавичус — капитан нашей команды. Он также известен в мире автоспорта, имеет имя. С учетом таких плюсов, компания пошла навстречу и мы заключили контракт. Денис же поехал «Дакар» на Toyota Land Cruiser 200.

— Главным было — успеть до «Дакара»?

— В целом, проблема с бюджетом продолжались до конца года. Нам необходимо было из-за сроков проведения «Дакара» успеть подготовить машины, провести тесты, перекрасить их и отправить в Аргентину. Несмотря на сложности, мы нашли решение и успели завершить все важные элементы подготовки.

— Зато удалось составить конкуренцию ведущим экипажам.

— Сегодняшняя наша победа в виде третьего места говорит о том, что мы в силах конкурировать с любыми лидерами и грандами автоспорта. Это заслуга пилотов, механиков, всех, кто причастен к команде. Нынешний «Дакар» стал одним из самых сложнейших.

Мы понимаем, что спорт — это спорт. Жизнь человека намного важнее успешно пройденного этапа, поэтому на одном из этапов Ардавичус пожертвовал успехом и пошел на штрафное время. Кто не знает, до этого перевернулась «техничка», из-за чего экипаж Березовского несколько раз выезжал на старт на непроверенной машине и шел на риск, без ремонта, поэтому Артур с учетом сложностей постоянно начал поддерживать Дениса запчастями и всем необходимым, что имел под рукой.

Я считаю, что это правильное решение. В первую очередь — мы команда. Тем более, одно из общих направлений клуба — это укрепление имиджа страны на основе национального мультиспортивного бренда. Наша велокоманда Astana, которая выступает в велосипедных гонках, побеждает на престижных мировых турах, автокоманда одерживает победу на том же «Дакаре», боксеры являются лидерами, а футболисты участвуют в еврокубках. Думаю, это как раз и укрепляет имидж страны. Многие люди узнают о самой стране и узнают, что поддерживается и развивается спорт. И через эти победы мы достигаем наши цели.

Поздравляю всех с победой, всю команду, Артура, Дениса, всех болельщиков и весь Казахстан. От лица команды хотим выразить благодарность за поддержку нашему спонсору «Самрук-Казына» и правительству страны, — прокомментировал Кульчиков.

Напомним, легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева занял третье место по итогам гонки в классе стандартных машин T2. Грузовой экипаж под управлением известного спортсмена Артура Ардавичуса стал 26-м. За две изнурительные недели участники преодолели девять тысяч километров по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.