Победитель «Дакара"-2017 Николаев рассказал, принимают ли автогонщики допинг

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Отметим, что незадолго до старта многодневки от участия в соревновании за положительную допинг-пробу на мельдоний едва не была отстранена российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.

«В классе грузовиков очень сложно представить себе применение допинга, а вот мотогонщики — действительно как роботы. Не понимаю, как можно выдерживать такой темп… Я никогда не пробовал допинг и не знаю, какой он дает эффект. Да и не думаю, что существуют препараты, которые придадут тебе бодрость после 500 км пути. Возможно, все это пустые слова. Мы уже видели, как пытались отстранять российских олимпийцев. Нашли безобидную витаминку мельдоний и принялись дисквалифицировать спортсменов. У нас допинг — это занятия в спортзале, отжимания и приседания», — передает слова Николаева RT.