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16 января 2017, 15:27 | Авто/мото: Автоспорт | «Газета.Ру»

Победитель «Дакара"-2017 Николаев рассказал, принимают ли автогонщики допинг

Пилот российской команды «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев, который на минувшей неделе одержал вторую победу в карьере на ралли-рейде «Дакар» в классе грузовиков, рассказал, принимают ли в автоспорте допинг.

Пилот российской команды <span class=error>КамАЗ</span>-Мастер Эдуард Николаев который на минувшей неделе одержал вторую победу в карьере на <nobr>ралли-рейде</nobr> Дакар в классе грузовиков рассказал принимают ли в автоспорте допинг. Увеличить
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Отметим, что незадолго до старта многодневки от участия в соревновании за положительную допинг-пробу на мельдоний едва не была отстранена российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.

«В классе грузовиков очень сложно представить себе применение допинга, а вот мотогонщики — действительно как роботы. Не понимаю, как можно выдерживать такой темп… Я никогда не пробовал допинг и не знаю, какой он дает эффект. Да и не думаю, что существуют препараты, которые придадут тебе бодрость после 500 км пути. Возможно, все это пустые слова. Мы уже видели, как пытались отстранять российских олимпийцев. Нашли безобидную витаминку мельдоний и принялись дисквалифицировать спортсменов. У нас допинг — это занятия в спортзале, отжимания и приседания», — передает слова Николаева RT.
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Чагин: В ралли-рейдах нужна выносливость, допинг здесь не помогает

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин в ходе ежегодной пресс-конференции в преддверии старта ралли «Дакар» отметил, что не верит, что допинг может помочь спортсмену добиться более высоких результатов в ралли-марафонах.
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