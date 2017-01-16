Победитель «Дакара"-2017 Николаев рассказал, принимают ли автогонщики допинг
Пилот российской команды «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев, который на минувшей неделе одержал вторую победу в карьере на
ралли-рейде «Дакар» в классе грузовиков, рассказал, принимают ли в автоспорте допинг.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что незадолго до старта многодневки от участия в соревновании за положительную
«В классе грузовиков очень сложно представить себе применение допинга, а вот мотогонщики — действительно как роботы. Не понимаю, как можно выдерживать такой темп… Я никогда не пробовал допинг и не знаю, какой он дает эффект. Да и не думаю, что существуют препараты, которые придадут тебе бодрость после 500 км пути. Возможно, все это пустые слова. Мы уже видели, как пытались отстранять российских олимпийцев. Нашли безобидную витаминку мельдоний и принялись дисквалифицировать спортсменов. У нас допинг — это занятия в спортзале, отжимания и приседания», — передает слова Николаева RT.
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