«Дакар-2017»: самый успешный ралли-рейд в истории России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российские гонщики выступали во всех пяти классах гонок (мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, мотовездеходы, грузовики). В двух зачетах россияне одержали победу, еще в одном взяли бронзу. Но обо всем по порядку.

Уже на первом этапе в парагвайском Асунсьоне на коротком 39-километровом спецучастке участники и эксперты поняли, что в этом сезоне «Дакар» точно будет непредсказуемым. Аутсайдеры со старта начали теснить лидеров и перехватывали инициативу, машины горели, маршрут удивлял штурманов. Все это означало одно: внедорожный марафон будет интересным, а потому следить за ралли в режиме онлайн точно стоило. Тем более, что все самые яркие новости из Южной Америки публиковал сайт банка ВТБ — vtbrussia.ru, так как Банк с 2005 года выступает генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗ-Мастер».

«Дакар-2017″ запомнится, прежде всего, тем, какой была конкуренция на первых этапах. Целый ряд экипажей претендовал на подиум, на первое место. Конкуренция была очень высокой. Также в этом году акцент был сделан не на трассы классического ралли, как в предыдущие два года, а на реальное, настоящее бездорожье. Действительно, на каждом финише спецучастка интересные впечатления у пилотов, у экипажей. “Дакар” получается хорошим. Считаю, что организаторы хорошо подготовились», — отметил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

В классе мотоциклов выступали двое россиян — Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова. В безумно сложной гонке ребята не сдались и, несмотря ни на что, доехали до финиша. В генеральной квалификации Иванютин занял 31 место, Нифонтова стала 73-й.

Следом за мотоциклами на «Дакаре» стартовали квадроциклы. Здесь Россию представлял 25-летний Сергей Карякин, который по итогам первого этапа отставал от лидера почти на 20 минут, но в итоге сенсационно выиграл ралли-марафон, опередив ближайшего преследователя на один час 14 минут 51 секунду, что очень много для этого класса.

В зачете внедорожников весь подиум забрали себе французы на «Пежо». Единственным россиянином в этих соревнованиях был Сергей Шихотаров, экипаж которого в общем зачете занял 37-е место, уступив лидеру 33 часа 16 минут 23 секунды.

Половина участников самого малочисленного класса гонок — мотовездеходов — не добралась до финиша. Однако российский экипаж Равиль Маганов/Кирилл Шубин смогли завершить гонку и заняли третье место.

Самое пристальное внимание было по традиции приковано к грузовикам. Российская команда «КАМАЗ-Мастер», которая уже много лет находится в раллийном топ-списке, и в этом году была одним из главных претендентов на победу. За «КАМАЗы» болели поклонники и любители «Дакара», простые телезрители и многие звезды спорта.

На этом «Дакаре» «КАМАЗ-Мастер» был представлен четырьмя экипажами во главе с пилотами Николаевым, Сотниковым, Мардеевым и Шибаловым.

«Эти две недели были очень тяжелыми. “Дакар” — это марафон, он не оставляет вам выбора, кроме как дозировать энергию на протяжении всех этапов. Нам удалось становиться сильнее и сильнее, тогда как другие команды начали терять время. У нас великолепное руководство. Владимир Чагин научил нас быть такими быстрыми», — цитирует Эдуарда Николаева ТАСС.

По прошествии 12 этапов и 9000 километров «КАМАЗ-Мастер» доказал свою силу и мастерство. Россиян не остановили ни проливные дожди в Боливии, ни отмененный из-за погодных условий шестой этап. После почти 7000 километров пути отрыв соперников в тройке лидеров был всего лишь несколько минут. Решающим фактором стали навигационные навыки штурманов экипажей, в чем и преуспели наши специалисты. На 10 этапе рейда за счет грамотных действий штурманов Евгения Яковлева и Руслана Ахмадеева экипажам Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова удалось увеличить отрыв от ближайших соперников, а затем и сохранить преимущество.

В общем зачете гонки грузовиков первым стал 32-летний Эдуард Николаев, а серебро завоевал экипаж Дмитрия Сотникова. В нескольких шагах от подиума (на пятом месте) остановился Айрат Мардеев. После этого триумфа команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем «Дакара».

«Дакар-2017» — общий зачет.

Мотоциклы:

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») — 32:06.22.

2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +0:32.0.

3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «КТМ») +0:35.40.

…32. Александр Иванютин (Россия, «Хускварна») +6:17.22.

…75. Анастасия Нифонтова (Россия, «Хускварна») +17:18.45.

Квадроциклы:

1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») — 39:18.52.

2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +1:14.51.

3. Пабло Копетти (Аргентина, «Ямаха») +4:20.19.

Внедорожники.

1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») — 28:49.302.

2. Себастьян Леб/Даниэль Элена (Франция/Монако, «Пежо») +0:05.13.

3. Сириль Депре/Давид Кастера (Франция, «Пежо») +0:33.28.

…37. Сергей Шихотаров/Олег Уперенко (Россия/Латвия, «Тойота») +33:16:23.

Мотовездеходы.

1. Леандро Торрес/Лоривал Ролдан (Бразилия) — 54:01.50.

2. Ван Фуцзян/Ли Вэю (Китай) + 4:06.35.

3. Равиль Маганов/Кирилл Шубин (Россия) + 6:06.35.

Грузовики.

1. Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ-Мастер») — 27:58.24.

2. Дмитрий Сотников/Игорь Леонов/Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ-Мастер») +0:18.58.

3. Жерар де Рой/Мойзес Торральярдона/Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «Ивеко») +0:41.19.

…5. Айрат Мардеев/Айдар Беляев/Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ-Мастер») +2:16.24.

…19. Антон Шибалов/Роберт Аматыч/Иван Романов (Россия, «КАМАЗ-Мастер») +9:42.31.