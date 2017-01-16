«Дакар-2017»: самый успешный ралли-рейд в истории России
2 января 2017 года сотни лучших гонщиков со всего мира вышли на старт крупнейшего
ралли-рейда «Дакар». По словам организаторов, этот старт обещал стать одним из самых сложных в истории соревнований. Но он стал не только самым сложным, но и самым успешным в истории нашей страны.
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Российские гонщики выступали во всех пяти классах гонок (мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, мотовездеходы, грузовики). В двух зачетах россияне одержали победу, еще в одном взяли бронзу. Но обо всем по порядку.
Уже на первом этапе в парагвайском Асунсьоне на коротком 39-километровом спецучастке участники и эксперты поняли, что в этом сезоне «Дакар» точно будет непредсказуемым. Аутсайдеры со старта начали теснить лидеров и перехватывали инициативу, машины горели, маршрут удивлял штурманов. Все это означало одно: внедорожный марафон будет интересным, а потому следить за ралли в режиме онлайн точно стоило. Тем более, что все самые яркие новости из Южной Америки публиковал сайт банка ВТБ — vtbrussia.ru, так как Банк с 2005 года выступает генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗ-Мастер».
«Дакар-2017″ запомнится, прежде всего, тем, какой была конкуренция на первых этапах. Целый ряд экипажей претендовал на подиум, на первое место. Конкуренция была очень высокой. Также в этом году акцент был сделан не на трассы классического ралли, как в предыдущие два года, а на реальное, настоящее бездорожье. Действительно, на каждом финише спецучастка интересные впечатления у пилотов, у экипажей. “Дакар” получается хорошим. Считаю, что организаторы хорошо подготовились», — отметил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.
В классе мотоциклов выступали двое россиян — Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова. В безумно сложной гонке ребята не сдались и, несмотря ни на что, доехали до финиша. В генеральной квалификации Иванютин занял 31 место, Нифонтова стала 73-й.
Следом за мотоциклами на «Дакаре» стартовали квадроциклы. Здесь Россию представлял 25-летний Сергей Карякин, который по итогам первого этапа отставал от лидера почти на 20 минут, но в итоге сенсационно выиграл
В зачете внедорожников весь подиум забрали себе французы на «Пежо». Единственным россиянином в этих соревнованиях был Сергей Шихотаров, экипаж которого в общем зачете занял 37-е место, уступив лидеру 33 часа 16 минут 23 секунды.
Половина участников самого малочисленного класса гонок — мотовездеходов — не добралась до финиша. Однако российский экипаж Равиль Маганов/Кирилл Шубин смогли завершить гонку и заняли третье место.
Самое пристальное внимание было по традиции приковано к грузовикам. Российская команда «КАМАЗ-Мастер», которая уже много лет находится в раллийном
На этом «Дакаре» «КАМАЗ-Мастер» был представлен четырьмя экипажами во главе с пилотами Николаевым, Сотниковым, Мардеевым и Шибаловым.
«Эти две недели были очень тяжелыми. “Дакар” — это марафон, он не оставляет вам выбора, кроме как дозировать энергию на протяжении всех этапов. Нам удалось становиться сильнее и сильнее, тогда как другие команды начали терять время. У нас великолепное руководство. Владимир Чагин научил нас быть такими быстрыми», — цитирует Эдуарда Николаева ТАСС.
По прошествии 12 этапов и 9000 километров «КАМАЗ-Мастер» доказал свою силу и мастерство. Россиян не остановили ни проливные дожди в Боливии, ни отмененный
В общем зачете гонки грузовиков первым стал 32-летний Эдуард Николаев, а серебро завоевал экипаж Дмитрия Сотникова. В нескольких шагах от подиума (на пятом месте) остановился Айрат Мардеев. После этого триумфа команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем «Дакара».
«Дакар-2017» — общий зачет.
Мотоциклы:
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») — 32:06.22.
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +0:32.0.
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «КТМ») +0:35.40.
…32. Александр Иванютин (Россия, «Хускварна») +6:17.22.
…75. Анастасия Нифонтова (Россия, «Хускварна») +17:18.45.
Квадроциклы:
1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») — 39:18.52.
2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +1:14.51.
3. Пабло Копетти (Аргентина, «Ямаха») +4:20.19.
Внедорожники.
1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») — 28:49.302.
2. Себастьян Леб/Даниэль Элена (Франция/Монако, «Пежо») +0:05.13.
3. Сириль Депре/Давид Кастера (Франция, «Пежо») +0:33.28.
…37. Сергей Шихотаров/Олег Уперенко (Россия/Латвия, «Тойота») +33:16:23.
Мотовездеходы.
1. Леандро Торрес/Лоривал Ролдан (Бразилия) — 54:01.50.
2. Ван Фуцзян/Ли Вэю (Китай) + 4:06.35.
3. Равиль Маганов/Кирилл Шубин (Россия) + 6:06.35.
Грузовики.
1. Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ-Мастер») — 27:58.24.
2. Дмитрий Сотников/Игорь Леонов/Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ-Мастер») +0:18.58.
3. Жерар де Рой/Мойзес Торральярдона/Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «Ивеко») +0:41.19.
…5. Айрат Мардеев/Айдар Беляев/Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ-Мастер») +2:16.24.
…19. Антон Шибалов/Роберт Аматыч/Иван Романов (Россия, «КАМАЗ-Мастер») +9:42.31.
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