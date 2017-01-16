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https://sport.mail.ru/news/autosport/28439257/
16 января 2017, 11:27 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«Тойота»: Это был самый сложный «Дакар» с момента его переезда в Южную Америку

Глава Toyota Overdrive Жан-Марк Фортен подвёл итоги ралли-марафона «Дакар-2017».

«Думаю, это была самая сложная гонка с момента переезда “Дакара” в Южную Америку. Если говорить о позитиве, то дорога оказалась сложнее, чем прежде, а навигация доставляла проблемы. Это хорошо, пусть даже иногда она оказывалась слишком экстремальной: довольно опасно, когда ты возвращаешься назад против потока, чтобы найти дорогу. Также организаторам есть над чем поработать в плане учёта погоды: все знали, что будут идти дожди, и в итоге пришлось сокращать дистанцию. Досадно, потому что отменённые этапы должны были быть приятными.

Экипажи нашей команды заняли четвёртое и пятое места. Лучше мы выступить не могли: “Пежо” очень сильные», — рассказал Фортен в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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