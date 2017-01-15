10 итогов «Дакара"-2017: разочарования и радости ралли-марафона
Главный
ралли-рейд планеты финишировал. Подводим итоги «Дакара» сезона-2017, отмечая пять плюсов и пять минусов прошедшего марафона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Со знаком «плюс»
Финиш россиян в пяти категориях
Впервые в истории во всех классах «Дакара» были представлены российские пилоты. Наряду с опытными экипажами команды «КАМАЗ-мастер» и бывалым квадроциклистом Сергеем Карякиным в гонке участвовали дебютанты «Дакара» — дуэт Равиля Маганова и Кирилла Шубина в новом для
Две победы и один подиум у россиян
Прошедший
Зато на недостаток конкуренции не мог пожаловаться Сергей Карякин — выигранный в первом же «Дакаре» спецучасток, два полных проблем
Демарш Стейси
Согласимся, вряд ли скандал можно было бы отнести к позитивным моментам «Дакара», но только не в случае с Хансом Стейси. Опытнейший голландец, не первый раз выходящий на старт
Из года в год участники
«Дакар» обошёлся без жертв
Гонка по праву носит статус одной из самых опасных в мире, и едва ли не каждый год на «Дакаре»
Борьба новичков и «бывалых»
Обычно на «Дакаре» борьбу за высокие позиции в общем зачёте гонки ведут бывалые участники
Со знаком «минус»
Доминирование Peugeot
Конечно, для Peugeot их вторая кряду победа на «Дакаре», да ещё с полностью занятым французскими пилотами французской же команды подиумом — событие сверхпозитивное. Но не для поклонников острой борьбы за позиции до самого финиша. Новый багги оказался надёжным, пилоты не допускали критических ошибок (кто допустил — тот сошёл), а соперники не могли похвастать этим. Лидеров Toyota подвела техника и собственная горячность, а MINI в нынешнем составе да ещё с новой машиной претендовать на высокие позиции не могли. В итоге пилоты Peugeot обменивались лучшими временами на спецучастках, изредка позволяя отдать лидерство «на сторону» — с точки зрения интриги вариант не лучший.
Организация «Дакара»
Из года в год участники жалуются на то, как организаторы
Спорное судейство
В гонке 2016 года француз Стефан Петерансель дозаправил свой Peugeot в зоне нейтрализации, но протест MINI на это действие был отклонён. На «Дакаре"-2017 аналогичный поступок записала на свой счёт мотоциклетная команда Honda, за что была «награждена» временной пенализацией — и то, которую конкуренты из KTM сочли слишком мягкой. Двойственность толкований правил, отсутствие ответственности за свою зону работы (ещё свежи в памяти проблемы Карякина, когда Сергей мучился
Обилие опасных инцидентов
Такое ощущение, что «Дакар"-2017 побил все рекорды по количеству опасных ситуаций, которые лишь
Уменьшение числа россиян
Парадоксальная, казалось бы, ситуация — в пяти классах из пяти возможных участвуют россияне, но, к сожалению, наших на «Дакаре» становится меньше. Раньше в одном только зачёте внедорожников российских экипажей было едва ли не больше, чем во всех остальных категориях вместе взятых, а сейчас мотоциклистов больше, чем гонщиков на легковых автомобилях! Хотелось бы верить, что всему виной временные трудности и в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter