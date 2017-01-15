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15 января 2017, 13:42 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Баррикелло начал готовиться к «Ле-Ману»

Легендарный бразильский пилот Рубенс Баррикелло приступил к работе с Team Nederland, которая будет выступать на «24 часах Ле-Мана» в классе LMP2.

Тесты проходили в американском Себринге.

«Баланс автомобиля отличный. Прижимной силы, особенно на скорости, очень много. Всё нравится», — приводит слова Баррикелло Motorsport.

Баррикелло проедет шесть этапов Европейской серии «Ле-Ман», а также стартует в «24 часах Ле-Мана». Новый сезон для Team Nederland и Баррикелло стартует в апреле в «Сильверстоуне».
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