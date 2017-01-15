Баррикелло начал готовиться к «Ле-Ману»

Тесты проходили в американском Себринге.



«Баланс автомобиля отличный. Прижимной силы, особенно на скорости, очень много. Всё нравится», — приводит слова Баррикелло Motorsport.



Баррикелло проедет шесть этапов Европейской серии «Ле-Ман», а также стартует в «24 часах Ле-Мана». Новый сезон для Team Nederland и Баррикелло стартует в апреле в «Сильверстоуне».