Баррикелло начал готовиться к «Ле-Ману»
Легендарный бразильский пилот Рубенс Баррикелло приступил к работе с Team Nederland, которая будет выступать на «24 часах Ле-Мана» в классе LMP2.
Тесты проходили в американском Себринге.
«Баланс автомобиля отличный. Прижимной силы, особенно на скорости, очень много. Всё нравится», — приводит слова Баррикелло Motorsport.
Баррикелло проедет шесть этапов Европейской серии «Ле-Ман», а также стартует в «24 часах Ле-Мана». Новый сезон для Team Nederland и Баррикелло стартует в апреле в «Сильверстоуне».
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