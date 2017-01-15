Победитель Eco Race гонщик Васильев пожелал, чтобы «Дакар» вернулся в Африку

Ралли-рейд «Дакар» с 2009 года проходит в Южной Америке. Ранее гонка проходила по территории Африки, но после отмены «Дакара» 2008 года из-за неспокойной обстановки в регионе и угрозы безопасности организаторы перенесли ралли-рейд на другой континент. Africa Eco Race проходит с 2009 года.

«Плохих моментов на этой гонке вообще не было, а вот хороших было очень много: и трасса хорошая, и удовольствие получили колоссальное, ну, и конечно, то, что стали победителями. А самый запоминающийся момент — это, конечно, дюны. Мы столько их перекопали, сколько за все предыдущие гонки не перекапывали! А вообще, было бы намного лучше, если бы ралли-рейд “Дакар” вернулся бы сюда, на свою родину — здесь бы проводился и здесь бы финишировал», — цитирует Васильева пресс-служба его команды G-Energy.

«Мы очень многое для себя почерпнули здесь. Ну, а что касается победы, то русский дух на то и русский, чтобы всегда идти до конца, никогда не складывать крылья! В этом и заключается наш успех», — добавил Жильцов.