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https://sport.mail.ru/news/autosport/28431577/
15 января 2017, 12:23 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Победитель Eco Race гонщик Васильев пожелал, чтобы «Дакар» вернулся в Африку

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Российский гонщик Владимир Васильев, одержавший вместе со штурманом Константином Жильцовым победу на ралли-рейде Africa Eco Race в общем зачете внедорожников, заявил, что хотел бы, чтобы знаменитый «Дакар» вернулся в Африку.

Ралли-рейд «Дакар» с 2009 года проходит в Южной Америке. Ранее гонка проходила по территории Африки, но после отмены «Дакара» 2008 года из-за неспокойной обстановки в регионе и угрозы безопасности организаторы перенесли ралли-рейд на другой континент. Africa Eco Race проходит с 2009 года.

«Плохих моментов на этой гонке вообще не было, а вот хороших было очень много: и трасса хорошая, и удовольствие получили колоссальное, ну, и конечно, то, что стали победителями. А самый запоминающийся момент — это, конечно, дюны. Мы столько их перекопали, сколько за все предыдущие гонки не перекапывали! А вообще, было бы намного лучше, если бы ралли-рейд “Дакар” вернулся бы сюда, на свою родину — здесь бы проводился и здесь бы финишировал», — цитирует Васильева пресс-служба его команды G-Energy.

«Мы очень многое для себя почерпнули здесь. Ну, а что касается победы, то русский дух на то и русский, чтобы всегда идти до конца, никогда не складывать крылья! В этом и заключается наш успех», — добавил Жильцов.
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