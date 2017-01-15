Победитель Eco Race гонщик Васильев пожелал, чтобы «Дакар» вернулся в Африку
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Российский гонщик Владимир Васильев, одержавший вместе со штурманом Константином Жильцовым победу на ралли-рейде Africa Eco Race в общем зачете внедорожников, заявил, что хотел бы, чтобы знаменитый «Дакар» вернулся в Африку.
«Плохих моментов на этой гонке вообще не было, а вот хороших было очень много: и трасса хорошая, и удовольствие получили колоссальное, ну, и конечно, то, что стали победителями. А самый запоминающийся момент — это, конечно, дюны. Мы столько их перекопали, сколько за все предыдущие гонки не перекапывали! А вообще, было бы намного лучше, если бы
«Мы очень многое для себя почерпнули здесь. Ну, а что касается победы, то русский дух на то и русский, чтобы всегда идти до конца, никогда не складывать крылья! В этом и заключается наш успех», — добавил Жильцов.
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