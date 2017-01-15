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15 января 2017, 11:21 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Белорусские гонщики «МАЗ-СПОРТавто» показали самый высокий результат за время выступления на «Дакаре»

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гонщики «МАЗ-СПОРТавто» показали самый высокий результат за время выступления на «Дакаре». Экипаж под управлением Александра Василевского завершил марафон на шестом месте, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером мазовской команды.

Александр Василевский превысил собственное достижение. В 2015 году его экипаж занял 10-е место на Дакаре. Увеличить
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Александр Василевский превысил собственное достижение. В 2015 году его экипаж занял 10-е место на «Дакаре». Текущий ралли-рейд оказался сложнее, но и успешнее предыдущих марафонов — белорусские гонщики показали шестое время, а до попадания в пятерку сильнейших им не хватило всего 8 минут.

Последний спецучасток с финишем в Буэнос-Айресе оказался довольно простым и ожидаемо не повлиял на итоговый результат. Лучшее время на этапе среди белорусов показал МАЗ Сергея Вязовича, который занял третье место. Его время — 35 мин., а отставание от победителя — 44 сек. Первое и второе места в заезде достались камазовским экипажам под управлением Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева.

Экипаж под управлением Александра Василевского финишировал в столице Аргентины девятым, потратив на прохождение трассы 37 мин. и отстав от лидера на 2,5 мин. МАЗ Алексея Вишневского пришел к финишу 17-м.

Чемпионом ралли-рейда «Дакар-2017» стал экипаж под управлением россиянина Эдуарда Николаева на КамАЗе. Белорус Александр Василевский, заняв шестую позицию в общем зачете, уступил ему примерно 2 часа 35 мин. На втором месте оказался россиянин Дмитрий Сотников, а замкнул тройку голландец Жерар де Рой на Iveco.

Мазовский экипаж под управлением Сергея Вязовича в общем зачете занял 13 позицию. Победителю ралли он проиграл 5 часов 10 мин. МАЗ Алексея Вишневского завершил ралли-рейд на 21-м месте. Его отставание от чемпиона составило 11 часов 49 мин.

«Гонка на “Дакаре-2017” стал самым сложным и опасным ралли-рейдом за последние годы. В нем было все — и резкие перепады высот, и огромные дюны, и аномальная жара, и обильные ливни, которые местами превратили трассу в грязное месиво. Мазовские экипажи еще никогда не выступали на “Дакаре” столь хорошо. Причем с лучшей стороны показали себя как гонщики, так и техника. На сегодня МАЗ — один из лучших автомобилей в мире. Конкуренцию нам составляют только КамАЗ и Iveco. Можно сказать, “МАЗ-СПОРТавто” пробились в элиту мирового автоспорта», — отметил пилот и руководитель белорусской команды Сергей Вязович.

Минский автозавод участвовал в марафоне «Дакар» в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступил Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечил гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд прошел по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составила порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли приняли участие 50 экипажей, а до финиша доехали 42 машины.

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