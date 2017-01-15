Белорусские гонщики «МАЗ-СПОРТавто» показали самый высокий результат за время выступления на «Дакаре»
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гонщики «МАЗ-СПОРТавто» показали самый высокий результат за время выступления на «Дакаре». Экипаж под управлением Александра Василевского завершил марафон на шестом месте, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером мазовской команды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Александр Василевский превысил собственное достижение. В 2015 году его экипаж занял 10-е место на «Дакаре». Текущий
Последний спецучасток с финишем в
Экипаж под управлением Александра Василевского финишировал в столице Аргентины девятым, потратив на прохождение трассы 37 мин. и отстав от лидера на 2,5 мин. МАЗ Алексея Вишневского пришел к финишу 17-м.
Чемпионом
Мазовский экипаж под управлением Сергея Вязовича в общем зачете занял 13 позицию. Победителю ралли он проиграл 5 часов 10 мин. МАЗ Алексея Вишневского завершил
«Гонка на “Дакаре-2017” стал самым сложным и опасным
Минский автозавод участвовал в марафоне «Дакар» в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter