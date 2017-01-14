Каргинов выиграл Africa Eco Race в зачете грузовиков, Васильев — среди автомобилей
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова выиграл ралли-рейд Africa Eco Race-2017 в зачете грузовиков, а Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini стали победителями гонки в зачете внедорожников.
Каргинов выиграл заключительный 12-й этап из
В общем зачете грузовиков экипаж Каргинова остался первым со временем 39 часов 52 минуты 43 секунды. Вторым стал Вальтр (40:50.00), третьим — еще один чешский экипаж Томаша Томечека (42:06.06). Экипаж Куприянова занял четвертое место в генеральной классификации (42:46.26). В абсолютном зачете Africa Eco Race-2017 Каргинов стал 5-м, а Куприянов — 10-м.
Васильев и Жильцов заняли на 12-м этапе 19-е место в зачете внедорожников, но это не помешало им сохранить преимущество в генеральной классификации среди автомобилей и в абсолютном зачете
В зачете мотоциклов победителем Africa Eco Race-2017 стал южноафриканец Гев Тедди Селла на КТМ со временем 42 часа 13 минут 11 секунд. Вторым стал норвежец Пал Андерс Уллевалсетер (КТМ, +50.12), третьим — еще один пилот КТМ словак Мартин Бенко (+8:20.51). Россиянин Александр Максимов (Yamaha) занял седьмое место (+12:03.09).
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