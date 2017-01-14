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14 января 2017, 18:46 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Карякин: Сложно понять, что такое выиграть «Дакар»

Россиянин Сергей Карякин прокомментировал свою победу в ралли-марафоне «Дакар-2017» среди квадроциклов.

«Сложно понять, что такое выиграть “Дакар”. До конца пойму, когда возьму “бедуина”. Это то, к чему я шёл последние четыре года. На самом деле, это очень важно для меня. Это отличный отдых для головы, есть время подумать. Я благодарен “Дакару” за это. Единственное — грустно, что эти две недели насыщенной жизни заканчиваются, но они заканчиваются с хорошим результатом, а это вдвойне приятно», — приводит слова Карякина официальный сайт «Дакара».
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Чагин: «КамАЗ-мастер» должен был оправдать надежды болельщиков после серебра в 2016 году

Чагин: «КамАЗ-мастер» должен был оправдать надежды болельщиков после серебра в 2016 году

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Команда «КамАЗ-мастер» на «Дакаре-2017» должна была оправдать надежды своих болельщиков после прошлогоднего выступления, по итогам которого заняла второе место. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Владимир Чагин.
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