Карякин: Сложно понять, что такое выиграть «Дакар»

«Сложно понять, что такое выиграть “Дакар”. До конца пойму, когда возьму “бедуина”. Это то, к чему я шёл последние четыре года. На самом деле, это очень важно для меня. Это отличный отдых для головы, есть время подумать. Я благодарен “Дакару” за это. Единственное — грустно, что эти две недели насыщенной жизни заканчиваются, но они заканчиваются с хорошим результатом, а это вдвойне приятно», — приводит слова Карякина официальный сайт «Дакара».