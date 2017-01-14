Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28427627/
14 января 2017, 17:57 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Чагин: «КамАЗ-мастер» должен был оправдать надежды болельщиков после серебра в 2016 году

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Команда «КамАЗ-мастер» на «Дакаре-2017» должна была оправдать надежды своих болельщиков после прошлогоднего выступления, по итогам которого заняла второе место. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Владимир Чагин.

По словам руководителя команды для КамАЗ-мастер было важно оправдать надежды болельщиков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу экипаж Эдуарда Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем ралли-марафона в зачете грузовиков. В прошлом году экипаж Айрата Мардеева занял второе место, уступив голландцу Жерару де Рою на «Ивеко».

«Эта победа очень важна для команды ввиду того, что в прошлом году было серебро. Для нас было важно оправдать надежды болельщиков, наших партнеров — в прошлом году у нас появились новые, они верили в нас и поставили на команду. Мы счастливы, что в этот сложный период, который длится уже три года, нам удалось победить, и мы вновь привезем в страну «Золотого бедуина», — сказал Чагин.

Николаев одержал вторую победу в карьере на «Дакаре», в первый раз он выиграл ралли-рейд в 2013 году. «Помню, когда моему экипажу удалось впервые выиграть «Дакар» (в 2000 году), я считал, что это будет только один раз и больше не повторится. Поэтому вторая победа для любого пилота — суперуспех, Эдик и его экипаж все для этого сделали, они достойны «Золотого бедуина», — отметил руководитель команды.

«Дакар» в 2017 году проходил по территории Парагвая, Аргентины и Боливии. Команда «КамАЗ-мастер» в 14-й раз отпраздновала успех в престижном ралли-марафоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
14 января

Мутко: "КамАЗ-мастер" победой на "Дакаре" подтвердил свой высокий уровень

Шарапова не будет проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт

Карякин заявил, что его победа на "Дакаре" в зачете квадроциклов важна для России