Чагин: «КамАЗ-мастер» должен был оправдать надежды болельщиков после серебра в 2016 году
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Команда «КамАЗ-мастер» на «Дакаре-2017» должна была оправдать надежды своих болельщиков после прошлогоднего выступления, по итогам которого заняла второе место. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Владимир Чагин.
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В субботу экипаж Эдуарда Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем
«Эта победа очень важна для команды ввиду того, что в прошлом году было серебро. Для нас было важно оправдать надежды болельщиков, наших партнеров — в прошлом году у нас появились новые, они верили в нас и поставили на команду. Мы счастливы, что в этот сложный период, который длится уже три года, нам удалось победить, и мы вновь привезем в страну «Золотого бедуина», — сказал Чагин.
Николаев одержал вторую победу в карьере на «Дакаре», в первый раз он выиграл
«Дакар» в 2017 году проходил по территории Парагвая, Аргентины и Боливии. Команда «КамАЗ-мастер» в 14-й раз отпраздновала успех в престижном
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