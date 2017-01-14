Чагин: «КамАЗ-мастер» должен был оправдать надежды болельщиков после серебра в 2016 году

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В субботу экипаж Эдуарда Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем ралли-марафона в зачете грузовиков. В прошлом году экипаж Айрата Мардеева занял второе место, уступив голландцу Жерару де Рою на «Ивеко».

«Эта победа очень важна для команды ввиду того, что в прошлом году было серебро. Для нас было важно оправдать надежды болельщиков, наших партнеров — в прошлом году у нас появились новые, они верили в нас и поставили на команду. Мы счастливы, что в этот сложный период, который длится уже три года, нам удалось победить, и мы вновь привезем в страну «Золотого бедуина», — сказал Чагин.

Николаев одержал вторую победу в карьере на «Дакаре», в первый раз он выиграл ралли-рейд в 2013 году. «Помню, когда моему экипажу удалось впервые выиграть «Дакар» (в 2000 году), я считал, что это будет только один раз и больше не повторится. Поэтому вторая победа для любого пилота — суперуспех, Эдик и его экипаж все для этого сделали, они достойны «Золотого бедуина», — отметил руководитель команды.