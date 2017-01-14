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14 января 2017, 17:26 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Петерансель повторил рекорд Чагина по количеству побед на «Дакаре» в одном классе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Француз Стефан Петерансель повторил рекорд россиянина Владимира Чагина по количеству побед на ралли-марафоне «Дакар» в одном классе.

В субботу 51-летний француз одержал седьмую победу в карьере на Дакаре в классе автомобилей. Увеличить
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В субботу 51-летний Петерансель одержал седьмую победу в карьере на «Дакаре» в классе автомобилей. Чагин, который в последний раз выступал в данном ралли-рейде в 2011 году, имеет столько же побед в классе грузовиков в составе команды «КамАЗ-мастер». Сейчас 47-летний Чагин является руководителем команды из Набережных Челнов.

Впервые француз принял участие в «Дакаре» в 1988 году. Всего Петерансель 13 раз праздновал успех на «Дакаре» — до 1998 года включительно он выступал в классе мотоциклов, где побеждал шесть раз. Также ему принадлежит рекорд по количеству выигранных этапов «Дакара» — 71 (33 — в классе мотоциклов, 38 — в классе автомобилей). Чагин по данному показателю занимает второе место — в его активе победы на 63 этапах ралли-марафона.

Если учитывать победы во всех классах, то чаще всего «Дакар» выигрывали представители Франции — 50 раз: 22 — в автомобилях (без учета штурманов), 22 — в мотоциклах, шесть — в грузовиках. На второй позиции — россияне, побеждавшие 15 раз: 14 — в грузовиках (все — «КамАЗ»), один — в квадроциклах (победа Сергея Карякина на «Дакаре-2017»).

Самой успешной маркой в истории ралли является японская «Ямаха» — 18 побед (девять в мотоциклах и девять в квадроциклах); на второй позиции — австрийская «КТМ» (16 побед в классе мотоциклов), на третьем — «КамАЗ» (14 побед в классе грузовиков).
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МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Команда «КамАЗ-мастер» на «Дакаре-2017» должна была оправдать надежды своих болельщиков после прошлогоднего выступления, по итогам которого заняла второе место. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Владимир Чагин.
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