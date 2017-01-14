Сандерленд: Я впервые финишировал на «Дакаре» и стал первым

«Невероятно… Когда я пересёк финишную черту, по мне ударили все эмоции сразу. Сейчас я в порядке, но это всепоглощающее чувство. На моих плечах был груз всю последнюю неделю, лидировать в ралли тяжело. Это первый “Дакар”, на котором я добрался до финиша, и стать первым — невероятно. Я просто не нахожу слов», — приводит слова Сандерленда официальный сайт гонки.