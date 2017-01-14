Мутко: «КамАЗ-мастер» победой на «Дакаре» подтвердил свой высокий уровень

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В субботу экипаж Эдуарда Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем ралли «Дакар» в зачете грузовиков, а Сергей Карякин занял первое место в зачете квадроциклов.

«Команда “КамАЗ-мастер” на протяжении многих лет была лидером, хотя происходили смены поколений. Сегодня это настоящий коллектив, команда, они подтвердили свой уровень, мастерство, техническую мысль. Мы недавно читали интервью генерального директора о том, что организаторы вводят ряд технических требований, но наши способны преодолевать все», — сказал Мутко.

«Конечно, экономическая ситуация не самая лучшая, но команда справляется с задачами. Хочется, чтобы во всех видах спорта требования были одинаковы для всех, а изменения вносились заранее, чтобы можно было на них реагировать», — добавил вице-премьер.

«Я поздравляю Николаева и другие экипажи, а также руководителя команды Владимира Чагина. Мы ждали этой победы и были в ней уверены», — заключил Мутко.